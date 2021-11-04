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”We zullen vechten voor jullie rechten” verklaren 4 Europarlementariër maar de media zwijgt ,"You’re not alone and fight for your rights and we will fight along you ENGLISH SUBS
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10 views • November 04, 2021
”We zullen vechten voor jullie rechten” verklaren 4 Europarlementariër maar de media zwijgt...ENGLISH SUBS
20 oktober jl. organiseerden vier Europarlementariër een persconferentie in Straatsburg waar zij hun grote zorg uitspraken over de mensenrechten schendende corona-maatregelen in heel Europa. Maar de media zweeg in alle talen, want nergens werd aandacht geschonken aan de hoopvolle en strijdvaardige boodschap van deze libertaire politici.
Donato
"De oprukkende Green Pass met de vrijheidsbeperkingen maar ook de gewelddadig onderdrukking van afwijkende meningen bevestigt dat de noodsituatie in Europa niet langer gezondheid bevordert maar vooral ondemocratisch is", sprak Europarlementariër Francesca Donato.
Naast Donato waren de Roemeen Cristian Terhes, de Kroaat Vilibor Sinčić en de Duitse Christine Anderson van de partij om kenbaar te maken dat het zo niet meer door kan gaan. Terhes refereerde zelfs aan de communistische bezetting van Roemenië, die diepe wonden naliet in het land, maar iedere Roemeen deed beseffen dat vrijheid niet ‘gratuit’ is.
“Hoe is mogelijk dat wij in ons land al decennia lang geen demonstraties meer kennen en in een vrij en ontwikkeld land als Italië en Frankrijk massa’s mensen protesteren voor de vrijheid”? zei Terhes onder andere.
Ivan Vilibor Sinčić
"You’re not alone and fight for your rights and we will fight along you" zei de Kroatische Europarlementariër Vilibor Sinčić in de 19 minuten durende video die je absoluut moet zien. Deel deze boodschap dus met zoveel mogelijk mensen!
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20 oktober jl. organiseerden vier Europarlementariër een persconferentie in Straatsburg waar zij hun grote zorg uitspraken over de mensenrechten schendende corona-maatregelen in heel Europa. Maar de media zweeg in alle talen, want nergens werd aandacht geschonken aan de hoopvolle en strijdvaardige boodschap van deze libertaire politici.
Donato
"De oprukkende Green Pass met de vrijheidsbeperkingen maar ook de gewelddadig onderdrukking van afwijkende meningen bevestigt dat de noodsituatie in Europa niet langer gezondheid bevordert maar vooral ondemocratisch is", sprak Europarlementariër Francesca Donato.
Naast Donato waren de Roemeen Cristian Terhes, de Kroaat Vilibor Sinčić en de Duitse Christine Anderson van de partij om kenbaar te maken dat het zo niet meer door kan gaan. Terhes refereerde zelfs aan de communistische bezetting van Roemenië, die diepe wonden naliet in het land, maar iedere Roemeen deed beseffen dat vrijheid niet ‘gratuit’ is.
“Hoe is mogelijk dat wij in ons land al decennia lang geen demonstraties meer kennen en in een vrij en ontwikkeld land als Italië en Frankrijk massa’s mensen protesteren voor de vrijheid”? zei Terhes onder andere.
Ivan Vilibor Sinčić
"You’re not alone and fight for your rights and we will fight along you" zei de Kroatische Europarlementariër Vilibor Sinčić in de 19 minuten durende video die je absoluut moet zien. Deel deze boodschap dus met zoveel mogelijk mensen!
Wil je op de hoogte blijven van BLCKBX nieuws?
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