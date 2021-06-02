Historique de la fraude au SIDA et relation avec la fraude au COVID

SIDA et COVID - des "coïncidences" :



Fauci :

Impliqué à la fois dans le SIDA et le COVID



Des scientifiques lauréats du prix Nobel contre le récit officiel :

Tous deux vrais sur le SIDA et le COVID



Les scientifiques qui se sont prononcés contre le récit officiel ont été discrédités :

Les deux sont vrais dans le cas du SIDA et du COVID



RT-PCR utilisé pour garder le récit et les gens effrayés :

Les deux sont vrais dans le cas du SIDA et du COVID



Les tests se sont révélés inexacts à plus de 99 %.

Vrai sur le SIDA et sur le COVID



Les produits sélectionnés par les gouvernements se sont avérés être pires que la maladie :

Les deux True in AIDS (AZT) et COVID (Vaccins).



Les deux pandémies étaient axées sur la vaccination :

Les deux sont vrais dans le cas du SIDA et du COVID



Midia ne veut pas admettre la contradiction :

Les deux sont vrais dans le cas du SIDA et du COVID



Les chiffres initiaux étaient faux :

Tous deux vrais sur le SIDA et le COVID



Pendant la pandémie de SIDA, après que le Dr Willner ait commencé à parler, les choses suivantes se sont produites :



- 1990 Le Dr Willner voit sa licence médicale suspendue.

- 1994 Cette conférence a lieu (la conférence dans la vidéo ci-dessus) et Willner s'injecte le sang d'un homme séropositif.

- 1994 Le livre du Dr Willner, Deadly Deception, est publié.

- 1995 Le Dr Willner décède malheureusement après une crise cardiaque.



Ce sont tous des menteurs au sommet et ils comptent sur leur ignorance.



Les dix commandements de la fraude

~La coïncidence est la preuve de la cause et de l'effet.

~La coïncidence est une preuve directe.

~Un exemple prouve la règle.

~Une supposition soutenue par une autre supposition crée un fait.

~Dire qu'il en est ainsi, le rend ainsi.

~Ne confondez pas la question avec les faits.

~La preuve est inutile et doit être évitée.

~Mensonge, mensonge, mensonge, et ils le croiront.

~Silence, ignorer et supprimer la vérité.

~Remplacer la raison par le dogme, la fraude et la peur aveugle.



FAIT

Il n'existe pas un seul document de référence (preuve scientifique) qui prouve que le VIH est la cause ou même un cofacteur du SIDA.



FAIT

La plupart, sinon la totalité, des causes du sida sont probablement déjà connues (depuis plus de 70 ans) et le VIH n'en fait pas partie.



FAIT

Le VIH a été décrié comme la cause du sida par un homme politique et un virologue qui a été reconnu coupable de "faute scientifique".



FAIT

Les préservatifs ne peuvent pas arrêter une maladie causée par la famine et les drogues.



FAIT

Tant que les décès dus à la famine seront imputés au "virus du sida", la responsabilité des gouvernements inefficaces et corrompus dans la cause réelle ne sera pas contestée, des centaines de milliards de dollars seront gaspillés et des traitements inefficaces et mortels seront employés.



FAIT

Les études sur lesquelles s'est fondée la mise en circulation de l'AZT sont frauduleuses.