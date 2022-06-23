ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ – ΠΩΣ Η PFIZER ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ - Η Dr. Clare Craig αποκαλύπτει πώς η Pfizer διαστρέβλωσε τα δεδομένα των κλινικών δοκιμών της για τα παιδιά μικρής ηλικίας.

Στη δοκιμή συμμετείχαν 4.526 παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 4 ετών. 3.000 από αυτά τα παιδιά δεν έφτασαν μέχρι το τέλος της δοκιμής. Γιατί υπήρξε αυτή η μείωση;

Υπήρχαν 6 παιδιά ηλικίας 2 έως 4 ετών που είχαν σοβαρή νόσηση από covid στην ομάδα του εμβολίου, αλλά μόνο 1 στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Έτσι, με βάση αυτά τα δεδομένα, η πιθανότητα το εμβόλιο αυτό να προκαλεί όντως σοβαρή νόσηση από covid είναι μεγαλύτερη από την πιθανότητα να μην προκαλεί.

Το μόνο παιδί που νοσηλεύτηκε στη δοκιμή για πυρετό και επιληπτική κρίση ήταν εμβολιασμένο.

Κατά την περίοδο των 3 εβδομάδων, μετά την 1η δόση του εμβολίου, τα 34 από τα εμβολιασμένα παιδιά νόσησαν από Covid και μόνο τα 13 στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου, πράγμα που σημαίνει ότι η πιθανότητα να κολλήσεις Covid αυξήθηκε κατά 30% κατά την περίοδο των 3 εβδομάδων, εάν ήσουν εμβολιασμένος.

Αγνόησαν αυτά τα δεδομένα και στη συνέχεια υπήρξε ένα κενό 8 εβδομάδων μεταξύ της 2ης δόσης και της 3ης δόσης, όπου και πάλι τα παιδιά κόλλησαν covid στην ομάδα του εμβολίου. Αγνόησαν αυτά τα δεδομένα.

Στη συνέχεια, υπήρχαν αρκετές εβδομάδες μετά την 3η δόση, τις οποίες επίσης αγνόησαν, πράγμα που σήμαινε ότι στο τέλος είχαν αγνοήσει το 97% του covid που συνέβη κατά τη διάρκεια της δοκιμής και συνέκριναν 3 παιδιά στην ομάδα του εμβολίου που είχαν covid με 7 στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου και είπαν ότι αυτό έδειξε ότι το εμβόλιο ήταν αποτελεσματικό.

Τα παιδιά που θα έπαιρναν το εικονικό φάρμακο, η ομάδα ελέγχου, παρακολουθήθηκαν κατά μέσο όρο για 6 εβδομάδες και στη συνέχεια ξετυφλώθηκαν και τους χορηγήθηκε το εμβόλιο. Αυτός είναι ο έλεγχος για την ασφάλεια που χάθηκε για πάντα.

Η άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης προορίζεται για μια κατάσταση όπου υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης ή θανάτου. Τα παιδιά κάτω των πέντε ετών δεν διατρέχουν κίνδυνο σοβαρής βλάβης ή θανάτου από την covid.

Ακολουθεί απόσπασμα από την ομιλία της Δρ. Βίκυ Σουλεϊμάνοβα, η οποία είναι παιδοχειρουργός στο νοσοκομείο Λαρίσης. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας των υγειονομικών που βρίσκονται σε αναστολή στην περιοχή του Βόλου, έλαβε το λόγο προκειμένου να μοιραστεί την εμπειρία της απ’ όσα βλέπει να εκτυλίσσονται κάθε μέρα μπροστά στα μάτια της με τα εμβολιασμένα παιδιά.

Πηγές:

https://rumble.com/v18s66i-bombshell-dr.-clare-craig-exposes-how-pfizer-twisted-their-clinical-trial-d.html

https://www.facebook.com/nysteri/videos/712721529834528

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