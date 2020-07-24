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[VOSTFR] Fermer Pornhub Tenir ses dirigeants pour responsables de l'aide apportée au trafic sexuel
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12 views • July 24, 2020
Pornhub, le site porno le plus important et le plus populaire au monde, a été pris à plusieurs reprises à permettre, héberger et profiter de vidéos de viols d'enfants, de trafics sexuels et d'autres formes de contenus non consensuels exploitant des femmes et des mineurs. Nous demandons que Pornhub soit fermé et que ses dirigeants soient tenus pour responsables de ces crimes.
https://traffickinghub.com/
Signez la pétition : https://traffickinghubpetition.com/
Me suivre sur les differents réseaux :
http://www.youtube.com/c/Miniver1984
https://twitter.com/Mini__true
https://www.facebook.com/Miniver1984
https://www.bitchute.com/channel/jglJkdpA5MlO/
Me soutenir sur Paypal si vous le souhaitez http://urlz.fr/dr03
Ou sur Tipeee https://fr.tipeee.com/reveillez-vous-eteignez-votre-tele/
#TraficSexuel #PornHubGate
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