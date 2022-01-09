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Грядёт наш Царь-Праведник - Всадник на белом коне! Афонский иеросхимонах Онуфрiй
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206 views • January 09, 2022
☦️ «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить.» (Откр.6:1-2)
☦️ «И придет … Государь, которого назовут великим Всадником. Буде он душой и помыслами чист и обрушит меч свой на разбойников и воров. Hи один тать не избежит расправы или позора. Возликует народ Русский…»
Святой Василий Блаженный
☦️ «Тогда вы увидите царя на белом коне, и он будет отцом справедливости, ибо имя его будет Праведник»
Святой великомученик Григорий Новый
☦️
Конь белый, всадник с луком венценосный!
Грядущий волю Божию свершить!
ВеликоРусский Царь победоносный!
Царь Православный, чтобы победить!
Инок Михаил
☦️ «И придет … Государь, которого назовут великим Всадником. Буде он душой и помыслами чист и обрушит меч свой на разбойников и воров. Hи один тать не избежит расправы или позора. Возликует народ Русский…»
Святой Василий Блаженный
☦️ «Тогда вы увидите царя на белом коне, и он будет отцом справедливости, ибо имя его будет Праведник»
Святой великомученик Григорий Новый
☦️
Конь белый, всадник с луком венценосный!
Грядущий волю Божию свершить!
ВеликоРусский Царь победоносный!
Царь Православный, чтобы победить!
Инок Михаил
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