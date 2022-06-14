Conférence avec Jean-Pierre Petit, Jean Tardy, Patrice Bouriche et François-René Milot

Conférence vidéo du 13 juin 2022 avec quatre invités spéciaux : Jean-Pierre Petit, astrophysicien et ancien directeur de recherche au CNRS ; Jean Tardy, systémicien et chercheur en intelligence artificielle ; Patrice Bouriche, géopoliticien, auteur et astrologue ; ainsi que François-René Milot, animateur chez Zradio, un média alternatif de libre expression qui a pour mission d’analyser les enjeux médiatiques et géopolitiques qui se cachent derrière la guerre de l’information. Lors de cette conférence, nous avons discuté principalement du Projet HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program). ainsi que plusieurs autres sujets connexes tel que l’intelligence artificielle et même l’ufologie.





INFORMATION : https://www.guyboulianne.info/2022/06/13/projet-haarp-conference-avec-jean-pierre-petit-astrophysicien-jean-tardy-systemicien-et-francois-rene-milot-animateur-chez-zradio