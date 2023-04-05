www.scabelum.com

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Luis de Miguel entrevista a Nadiya Popel, ella es médico de Familia, ella trabaja en el Hospital General Mateu Orfila en Menorca, exactamente medicina de urgencias.
Hablaran de aminoácidos y su función en la inmunidad humana.
También charlaremos con Ana, ella lleva un canal de salseo y noticias del corazón, pero a raíz de la docuserie de Rocío Carrasco tocamos también asuntos sociales, también estará la escritora Consuelo García del Cid
(4 abril 2023)