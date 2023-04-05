www.scabelum.com

Luis de Miguel entrevista a Nadiya Popel, ella es médico de Familia, ella trabaja en el Hospital General Mateu Orfila en Menorca, exactamente medicina de urgencias.

Hablaran de aminoácidos y su función en la inmunidad humana.



También charlaremos con Ana, ella lleva un canal de salseo y noticias del corazón, pero a raíz de la docuserie de Rocío Carrasco tocamos también asuntos sociales, también estará la escritora Consuelo García del Cid

(4 abril 2023)











