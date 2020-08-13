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Helsingør, Den Første 5G By I Danmark - Hold dig væk fra Axeltorv! SE HVORFOR!
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1 view • August 13, 2020
Jeg var en tur forbi Helsingør/Axeltorv som er i fuld gang med at udrulle 5G i stor stil, hele 40 master er planlagt at skulle stråle ned på borgerne i Helsingør Kommune.
Dog kan jeg konstatere at jeg ikke fandt en eneste 5G mast men en masse 5G sub 6 (4G) master/antenner som dækker Helsingør med en forfærdelig stråling som er mer end rigligt til at ødelægge et mennesker.
Her tænker jeg på udvikling af kræft og DNA-skader. Og da bunkevis af grundforskning viser en bred vifte af forskellige skader på celleniveau så er der tvivl om at det er op til borgerne og ikke teleindustrien om disse master skal installeres rundt omkring i Helsingør.
Flere jeg har været i kontakt med fra Helsingør har store problemer med den stråling der er i byen, her tænker jeg på Heidi ( se link til video længer nede) som er EHS ramt, men også efterfølgende er der mennesker bosiddende i Helsingør der har kontaktet mig og fortalt om deres oplevelse med de antenner der bliver sat op. Blandt andet en kvinde der har et barn der er EHS ramt grundet strålingen.
En journalist ved navn Henrik Malmgreen har skrevet flere artikler omkring masterne på Axeltorv og jeg er rystet over at han kan fortælle det han gør, og specielt fordi det er en lodret løgn det han skriver. Der er intet hold i det han skriver og det er endnu en eksempel af hvordan borgerne for misledende information der bringer dem og deres familie i fare.
Den 12. december trykkede Arun Bansal, President of Europe and Latin America i Ericsson, administrerende direktør Andreas Pfisterer fra TDC NET og borgmester Benedikte Kiær fra Helsingør Kommune i fællesskab på den røde startknap, der aktiverede det nye 5G-net
3 magtfulde mennesker der tager hovedløse beslutninger som disse uden at spørge borgerne om lov. Det er og bliver det rene bedrag fra teleindustrien og i dette tilfælde lederne af Helsingør kommune.
HER SES LINKS TIL DE KILDER JEG TALER OM I VIDEON:
🔴 5G, Politik & Bedrag = http://5ginfo.dk/5g-politik/
🔴 Elpærer mindre farlig end 5G = https://www.dr.dk/…/udrulning-af-5g-v...
🔴 4G Bliver til 5G med sub 6 = http://5ginfo.dk/4g-3/
🔴 5G Handlingsplan = https://ens.dk/…/files/Tele/5g-handli...
🔴 Debat: Hvem har ret til sandheden om 5G…? = https://helsingordagblad.dk/…/debat-h...
🔴 Debat: Nu er det dokumenteret - Axeltorv er ikke blevet farligt = https://helsingordagblad.dk/…/debat-n...
🔴 5g Kabler og 26GHz bevægelsen = https://www.facebook.com/photo.php?fb...
🔴 TDC 5G Mast Bramdrup, Kolding = http://5ginfo.dk/5g-transmitter/
🔴 Debat: Nej tak til 5G i Kerteminde Kommune = https://fyens.dk/…/debat-nej-tak-til-...
🔴 Gert Frølund - Mere end 25 antenne patenter = https://www.linkedin.com/…/gert-fr%C3...
🔴 Video med EHS ramte Heidi = https://www.facebook.com/100025572150...
🔴 Du kan ikke regne med ICNIRP og deres grænseværdier. ICNIRP er kritiseret for at være ensformigt sammensat af tekniske personer, som IKKE er uddannet, har forsket i eller har ekspertise indenfor det biologiske og sundhedsmæssige felt.
SE HER: https://klaus-buchner.eu/…/ICNIRP-rep...
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Tak fordi du tog dig tid til at se denne video!
Det største SMIL!
Martin MD Iversen
http://www.martin-md.com/
Dog kan jeg konstatere at jeg ikke fandt en eneste 5G mast men en masse 5G sub 6 (4G) master/antenner som dækker Helsingør med en forfærdelig stråling som er mer end rigligt til at ødelægge et mennesker.
Her tænker jeg på udvikling af kræft og DNA-skader. Og da bunkevis af grundforskning viser en bred vifte af forskellige skader på celleniveau så er der tvivl om at det er op til borgerne og ikke teleindustrien om disse master skal installeres rundt omkring i Helsingør.
Flere jeg har været i kontakt med fra Helsingør har store problemer med den stråling der er i byen, her tænker jeg på Heidi ( se link til video længer nede) som er EHS ramt, men også efterfølgende er der mennesker bosiddende i Helsingør der har kontaktet mig og fortalt om deres oplevelse med de antenner der bliver sat op. Blandt andet en kvinde der har et barn der er EHS ramt grundet strålingen.
En journalist ved navn Henrik Malmgreen har skrevet flere artikler omkring masterne på Axeltorv og jeg er rystet over at han kan fortælle det han gør, og specielt fordi det er en lodret løgn det han skriver. Der er intet hold i det han skriver og det er endnu en eksempel af hvordan borgerne for misledende information der bringer dem og deres familie i fare.
Den 12. december trykkede Arun Bansal, President of Europe and Latin America i Ericsson, administrerende direktør Andreas Pfisterer fra TDC NET og borgmester Benedikte Kiær fra Helsingør Kommune i fællesskab på den røde startknap, der aktiverede det nye 5G-net
3 magtfulde mennesker der tager hovedløse beslutninger som disse uden at spørge borgerne om lov. Det er og bliver det rene bedrag fra teleindustrien og i dette tilfælde lederne af Helsingør kommune.
HER SES LINKS TIL DE KILDER JEG TALER OM I VIDEON:
🔴 5G, Politik & Bedrag = http://5ginfo.dk/5g-politik/
🔴 Elpærer mindre farlig end 5G = https://www.dr.dk/…/udrulning-af-5g-v...
🔴 4G Bliver til 5G med sub 6 = http://5ginfo.dk/4g-3/
🔴 5G Handlingsplan = https://ens.dk/…/files/Tele/5g-handli...
🔴 Debat: Hvem har ret til sandheden om 5G…? = https://helsingordagblad.dk/…/debat-h...
🔴 Debat: Nu er det dokumenteret - Axeltorv er ikke blevet farligt = https://helsingordagblad.dk/…/debat-n...
🔴 5g Kabler og 26GHz bevægelsen = https://www.facebook.com/photo.php?fb...
🔴 TDC 5G Mast Bramdrup, Kolding = http://5ginfo.dk/5g-transmitter/
🔴 Debat: Nej tak til 5G i Kerteminde Kommune = https://fyens.dk/…/debat-nej-tak-til-...
🔴 Gert Frølund - Mere end 25 antenne patenter = https://www.linkedin.com/…/gert-fr%C3...
🔴 Video med EHS ramte Heidi = https://www.facebook.com/100025572150...
🔴 Du kan ikke regne med ICNIRP og deres grænseværdier. ICNIRP er kritiseret for at være ensformigt sammensat af tekniske personer, som IKKE er uddannet, har forsket i eller har ekspertise indenfor det biologiske og sundhedsmæssige felt.
SE HER: https://klaus-buchner.eu/…/ICNIRP-rep...
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Tak fordi du tog dig tid til at se denne video!
Det største SMIL!
Martin MD Iversen
http://www.martin-md.com/
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