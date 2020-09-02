ПРАВДА О РАКЕ. Фильм 6, ч. 2. А чем лечился бы сам доктор?

Boris Grinblat 139 followers Follow 0 Share Add to... Download MP3 Share Report

947 views • September 02, 2020





Информация, представленная в этом фильме, необходима для всех. Одним она поможет сделать правильный выбор лечения и значительно увеличит их шансы на #выздоровление. Другим эта информация поможет избежать этой болезни за счет своевременно принятых мер. Цель проектов “МедАльтернатива.Инфо” и «Правда о раке» – донесение до широких масс правдивой информации о раке, его профилактике и лечении альтернативными методами.



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Если вы считаете нашу работу важной и необходимой, вы можете поддержать нас финансово. Для этого вы можете перечислить любую сумму на наш кошелек Кошелёк Qiwi: +7 964 594 76 09 (форма для перевода есть на сайте www.medalternativa.info). Ваша помощь будет способствовать развитию проекта «МедАльтернатива.Инфо» – наполнению его новой полезной информацией и её продвижению в интернете. Во второй части 6-й серии фильма «Правда о раке. Поиск методов лечения» специалисты продолжают делится с вами методами лечения рака, которые они бы применили на себе в случае болезни. Все эти методы имеют научное и практичное подтверждение. Несмотря на разнообразие, все они имеют несколько общих свойств из-за которых официальная #онкология их не признаёт, замалчивает и отказывается применять на практике – они дёшевы, не могут быть запатентованы, т.к. в большинстве своём являются природными (натуральными) препаратами, а также они излечивают #рак.Информация, представленная в этом фильме, необходима для всех. Одним она поможет сделать правильный выбор лечения и значительно увеличит их шансы на #выздоровление. Другим эта информация поможет избежать этой болезни за счет своевременно принятых мер. Цель проектов “МедАльтернатива.Инфо” и «Правда о раке» – донесение до широких масс правдивой информации о раке, его профилактике и лечении альтернативными методами.Более подробное описание сериала, а также список всех переведенных серий смотрите на нашем сайте по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/ Если вы считаете нашу работу важной и необходимой, вы можете поддержать нас финансово. Для этого вы можете перечислить любую сумму на наш кошелек Кошелёк Qiwi: +7 964 594 76 09 (форма для перевода есть на сайте www.medalternativa.info). Ваша помощь будет способствовать развитию проекта «МедАльтернатива.Инфо» – наполнению его новой полезной информацией и её продвижению в интернете. Keywords cancerty bollingertruth about cancer

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