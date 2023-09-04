Πυρκαγιές και Όπλα Κατευθυνόμενης Ενέργειας _ 666 η Συχνότητα του Μπλε...



Οι πρόσφατες πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, την Αυστραλία και τώρα στη Χαβάη δεν μοιάζουν με τίποτα από όσα έχουμε δει ποτέ στο παρελθόν. Τις αποκαλούν δασικές πυρκαγιές αλλά είναι σαφώς κάτι πολύ διαφορετικό.

Αυτές οι πυρκαγιές καίνε τα σπίτια με ένα αποτύπωμα λευκής σκόνης τέφρας, ενώ συχνά αφήνουν τα γύρω πράσινα δέντρα και θάμνους σχεδόν ανέγγιχτα.

Σε ακραίες περιπτώσεις, οι δασικές πυρκαγιές μπορούν να φτάσουν σε θερμοκρασίες έως και 810 βαθμοί Κελσίου, ενώ το σημείο τήξης του αλουμινίου είναι 660 βαθμοί Κελσίου. Συνεπώς, είναι δυνατόν μια έντονη δασική πυρκαγιά να λιώσει το αλουμίνιο. Υπάρχουν όμως αυτοκίνητα με λιμνούλες από λιωμένο αλουμίνιο που σαφώς δεν βρίσκονταν στην περιοχή της δασικής πυρκαγιάς.

Και λιωμένο γυαλί, το οποίο έχει σημείο τήξης περίπου 1.369 βαθμοί Κελσίου. Αυτές είναι ανεξήγητες ανωμαλίες. Στις πυρκαγιές της Καλιφόρνιας το 2018, αυτοκίνητα τυχαία τυλίγονταν στις φλόγες στον αυτοκινητόδρομο χωρίς να υπάρχουν γύρω πυρκαγιές.

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