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The Viganò Tapes - «Πανδημική εγκληματική συνωμοσία του Βαθέως Κράτους και της Βαθιάς Εκκλησίας»
NIOLAND
NIOLAND
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52 views • July 07, 2022

Οι "Viganò Tapes", συγκεντρωμένες σε ένα μόνο βίντεο, γεννήθηκαν ως απαντήσεις σε δεκαοκτώ ερωτήσεις που απευθύνθηκαν στον Αρχιεπίσκοπο Carlo Maria Viganò από τον Robert Moynihan, στα τέλη Αυγούστου 2021.


Ο Δρ Moynihan, δημοσιογράφος, ειδικός αναλυτής του Βατικανού, παγκοσμίου φήμης σχολιαστής σε καθολικά θέματα, ο οποίος εμφανίστηκε στο Fox News, το CNN, το ABC, το EWTN και άλλα διεθνή δίκτυα, είναι ο ιδρυτής και αρχισυντάκτης του περιοδικού Inside the Vatican.


Μια αποκλειστική συνέντευξη, στην οποία ο επίσκοπος Viganò συζητά την τρέχουσα κατάσταση της Εκκλησίας και του κόσμου.

Η ομιλία του έχει μία κρυστάλλινη θέση: «Τώρα μου φαίνεται σαφές ότι αντιμετωπίζουμε πολιορκία τόσο στο κοινωνικό όσο και στο θρησκευτικό μέτωπο».


«Αυτή η αποκαλούμενη κατάσταση πανδημίας έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιήθηκε ως ψευδές πρόσχημα για την επιβολή του εμβολιασμού και του Green Pass σε πολλές χώρες του κόσμου, με συντονισμένο και ταυτόχρονο τρόπο. Ταυτόχρονα, στο άλλο μέτωπο, όχι μόνο οι εκκλησιαστικές αρχές δεν καταδικάζουν, τουλάχιστον, τις καταχρήσεις εξουσίας εκείνων που κυβερνούν τις δημόσιες υποθέσεις, αλλά τους υποστηρίζουν σε αυτό το κακό σχέδιο ».


«Και φτάνουν στο σημείο να καταδικάζουν εκείνους που δεν δέχονται να υποβληθούν σε εμβολιασμό με πειραματικό γονιδιακό ορό, με άγνωστες παρενέργειες και που δεν προσδίδουν καμία ανοσία από τον ιό. Για να μην αναφέρουμε τις ηθικές συνέπειες που συνδέονται με την παρουσία γενετικού υλικού που προέρχεται από έμβρυα που έχουν αποβληθεί, κάτι που για έναν Καθολικό είναι από μόνο του περισσότερο από αρκετός λόγος για να αρνηθεί το εμβόλιο ».


Ο επίσκοπος Viganò μιλά για μια συμμαχία που δεν είναι μεταξύ κράτους και εκκλησίας, αλλά μεταξύ βαθέως κράτους και βαθιάς εκκλησίας, δηλαδή των αποκλίνουσων παρατάξεων του ενός και του άλλου.


«Είναι προφανές ότι ο ηγεμόνας δεν επιδιώκει το κοινό καλό όταν εκθέτει τον πληθυσμό σε ένα πείραμα χωρίς επιστημονική βάση, ακόμη και ενόψει αποδεικτικών στοιχείων για την αναποτελεσματικότητα των εμβολίων και τη ζημιά που προκλήθηκε σε αυτούς που το έλαβαν.


Και είναι εξίσου προφανές ότι η εκκλησιαστική ιεραρχία έχει ως τώρα προσφερθεί να υποστηρίξει αυτό το σχέδιο σφαγής σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι συνένοχος σε ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και ακόμη περισσότερο: είναι πολύ σοβαρή αμαρτία εναντίον του Θεού ».


"Το Sanhedrin του Bergoglio είναι σαφώς αναπόσπαστο μέρος του σχεδίου της Μεγάλης Επαναφοράς".


Πηγή: The Viganò Tapes - Dr. Robert Moynihan’s Interview with Archbishop Viganò

https://insidethevatican.com/vigano-tapes/the-vigano-tapes/


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Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:

1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND

Keywords
theviganotapescarlomariaviganorobertmoynihan
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