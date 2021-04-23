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23.04.2021 Ходить или не ходить в храмы? (Выпуск № 199 часть I (2)).
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4755 views • April 23, 2021
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
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Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:46 Запланированное устаревание — заговор, который был [Veritasium]. https://www.youtube.com/watch?v=9J_4t9s8XUU.
21:03 Guarda "Ликвидация России идёт полным ходом. Остаётся только молиться". https://youtu.be/eoc3HtpOGaE.
23:20 Статья: "Принципы Иллюминатов, завет сатаны и Манифест банкиров." Полный план управления. https://www.youtube.com/watch?v=EacWlbU5Za4.
24:01 В гостях у Рокшальдов. https://agrosektor.kz/agroworld/v-gostyah-u-rotshildov.html.
38:51 В Израиле уже показывали антихриста и жиды целовали ему руки. https://www.youtube.com/watch?v=9sOBEUkqmXc.
42:28 Путин не уйдёт до 2036-го? Странно стать свободным из чьего либо разрешения. https://www.youtube.com/watch?v=9STeTSylXhc.
45:55 Путин — убийца? https://www.youtube.com/watch?v=GkQsSFNIpBA
51:18 И 30 тысяч танкистов не помогут: Путин попал с Украиной в собственный капкан, – российский политолог. ВИДЕО. https://uainfo.org/blognews/1618665373-i-30-tysyach-tankistov-ne-pomogut-putin-popal-s-ukrainoy-v.html.
01:03:24 Слово 3. О странничестве. https://www.youtube.com/watch?v=ScSjMycBToo&;list=PLEChOBf3LSsAfMnDKP8qKPH3bLLLOQuIg&index=4 .
01:13:43 Guarda "Ликвидация России идёт полным ходом. Остаётся только молиться. https://youtu.be/eoc3HtpOGaE.
Сегодня мы обсудим почему наше общество заточено под массовое непродуманное потребление, почему специально производители занижают срок службы своей продукции. Также поговорим как с помощью потребления, средств массовой информации население мировые правители «заставляют» употреблять никотин, алкоголь, наркотики. Поговорим, о том, что не надо пытаться изменить президента, правителя, директора, а надо в первую очередь изменять себя, искоренять свои грехи. Обсудим, кто и зачем добивается разжигания военных действий.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:46 Запланированное устаревание — заговор, который был [Veritasium]. https://www.youtube.com/watch?v=9J_4t9s8XUU.
21:03 Guarda "Ликвидация России идёт полным ходом. Остаётся только молиться". https://youtu.be/eoc3HtpOGaE.
23:20 Статья: "Принципы Иллюминатов, завет сатаны и Манифест банкиров." Полный план управления. https://www.youtube.com/watch?v=EacWlbU5Za4.
24:01 В гостях у Рокшальдов. https://agrosektor.kz/agroworld/v-gostyah-u-rotshildov.html.
38:51 В Израиле уже показывали антихриста и жиды целовали ему руки. https://www.youtube.com/watch?v=9sOBEUkqmXc.
42:28 Путин не уйдёт до 2036-го? Странно стать свободным из чьего либо разрешения. https://www.youtube.com/watch?v=9STeTSylXhc.
45:55 Путин — убийца? https://www.youtube.com/watch?v=GkQsSFNIpBA
51:18 И 30 тысяч танкистов не помогут: Путин попал с Украиной в собственный капкан, – российский политолог. ВИДЕО. https://uainfo.org/blognews/1618665373-i-30-tysyach-tankistov-ne-pomogut-putin-popal-s-ukrainoy-v.html.
01:03:24 Слово 3. О странничестве. https://www.youtube.com/watch?v=ScSjMycBToo&;list=PLEChOBf3LSsAfMnDKP8qKPH3bLLLOQuIg&index=4 .
01:13:43 Guarda "Ликвидация России идёт полным ходом. Остаётся только молиться. https://youtu.be/eoc3HtpOGaE.
Сегодня мы обсудим почему наше общество заточено под массовое непродуманное потребление, почему специально производители занижают срок службы своей продукции. Также поговорим как с помощью потребления, средств массовой информации население мировые правители «заставляют» употреблять никотин, алкоголь, наркотики. Поговорим, о том, что не надо пытаться изменить президента, правителя, директора, а надо в первую очередь изменять себя, искоренять свои грехи. Обсудим, кто и зачем добивается разжигания военных действий.
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