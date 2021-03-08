© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Cessez d'être gentil soyez vrai - Thomas d'Ansembourg
Follow
0
Download MP3
Share
Report
30 views • March 08, 2021
27 févr. 2017 : https://www.youtube.com/watch?v=oZWOYtVHpkY
ETHICRATIA TV : https://www.youtube.com/channel/UCST_wxbpW_AJMwvDS83aZgw
Conférence de Thomas d'Ansembourg, présentant son best seller vendu à plus de 650.000 exemplaires. "Cessez d'être gentils, soyez vrai". www.ethicratia.org
https://www.thomasdansembourg.com/
http://twitter.com/Th_dAnsembourg
Thomas d’Ansembourg a exercé la profession d’avocat au Barreau de Bruxelles pendant cinq ans et travaillé dans une entreprise internationale comme conseiller juridique pendant dix ans. Parallèlement il s’est engagé, pendant dix ans également, en tant que responsable-animateur bénévole d’une association d’aide au jeunes en difficultés. Devenu psychothérapeute et formateur certifié en CNV (Communication NonViolente) en 1995, il propose depuis plus de vingt ans un travail de connaissance de soi, de démantèlement des pièges de l’ego, d’écoute et d’empathie permettant d’apprendre à mettre le meilleur de soi au service de tous.
ETHICRATIA TV : https://www.youtube.com/channel/UCST_wxbpW_AJMwvDS83aZgw
Conférence de Thomas d'Ansembourg, présentant son best seller vendu à plus de 650.000 exemplaires. "Cessez d'être gentils, soyez vrai". www.ethicratia.org
https://www.thomasdansembourg.com/
http://twitter.com/Th_dAnsembourg
Thomas d’Ansembourg a exercé la profession d’avocat au Barreau de Bruxelles pendant cinq ans et travaillé dans une entreprise internationale comme conseiller juridique pendant dix ans. Parallèlement il s’est engagé, pendant dix ans également, en tant que responsable-animateur bénévole d’une association d’aide au jeunes en difficultés. Devenu psychothérapeute et formateur certifié en CNV (Communication NonViolente) en 1995, il propose depuis plus de vingt ans un travail de connaissance de soi, de démantèlement des pièges de l’ego, d’écoute et d’empathie permettant d’apprendre à mettre le meilleur de soi au service de tous.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.