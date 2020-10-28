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Международный симпозиум "ПРАВДА О РАКЕ". ПИТАНИЕ ПРОТИВ РАКА. История излечения рака от Криса Уорка
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443 views • October 28, 2020
МедАльтернатива.инфо представляет второе видео из нового проекта Тая Боллинджера – Международного симпозиума «ПРАВДА О РАКЕ». Это рассказ бывшего ракового больного Криса Уорка, который отказался от химиотерапии и излечил себя от рака толстого кишечника 3-й степени натуральными методами, в первую очередь – с помощью изменения питания. Послушайте эту удивительную историю, наполненную искрометным юмором и жизнелюбием! Эта история вдохновит вас и подарит вам надежду на исцеление, если вы также оказались жертвой этой болезни – рака. Но даже если вас не коснулась эта болезнь, всё равно посмотрите это видео и покажите его своим близким и знакомым, потому что тогда вы будете знать, что в ваших силах излечить и предотвратить рак, и возможно, эти знания пригодятся в будущем либо вам самим, либо вашим знакомым. И помните: рак – не приговор!
Команда проекта «МедАльтернатива.инфо» выражает благодарность Людмиле Шевченко и Сергею Горину за прекрасный перевод и озвучивание видео! Также мы благодарим всех, кто поддержал и поддерживает нашу работу – мы ценим вашу помощь! Благодаря вам множество людей имеют возможность получить такую жизненно важную информацию, которая может помочь им и даже спасти им жизнь!
Также сообщаем, что мы переводим на русский язык еще два других уникальных материала: 7-серийный документальный фильм «ПРАВДА О ВАКЦИНАХ» и новый сезон 9-серийного фильма «ПРАВДА О РАКЕ. Глобальный поиск методов лечения». Эта работа уже начата – первые части опубликованы. Их можно посмотреть на канале «МедАльтернатива.инфо» или на других наших ресурсах. Также начата работа по переводу еще одного сенсационного сериала – «СВЯЩЕННОЕ РАСТЕНИЕ. Секретные целебные свойства».
Своим участием, пусть даже небольшим, вы можете ускорить выпуск этих замечательных фильмов на русском языке, а также способствовать распространению Правды. Правда должна быть доступна всем! Подробности по ссылке: http://medalternativa.info/donate/
Команда проекта «МедАльтернатива.инфо» выражает благодарность Людмиле Шевченко и Сергею Горину за прекрасный перевод и озвучивание видео! Также мы благодарим всех, кто поддержал и поддерживает нашу работу – мы ценим вашу помощь! Благодаря вам множество людей имеют возможность получить такую жизненно важную информацию, которая может помочь им и даже спасти им жизнь!
Также сообщаем, что мы переводим на русский язык еще два других уникальных материала: 7-серийный документальный фильм «ПРАВДА О ВАКЦИНАХ» и новый сезон 9-серийного фильма «ПРАВДА О РАКЕ. Глобальный поиск методов лечения». Эта работа уже начата – первые части опубликованы. Их можно посмотреть на канале «МедАльтернатива.инфо» или на других наших ресурсах. Также начата работа по переводу еще одного сенсационного сериала – «СВЯЩЕННОЕ РАСТЕНИЕ. Секретные целебные свойства».
Своим участием, пусть даже небольшим, вы можете ускорить выпуск этих замечательных фильмов на русском языке, а также способствовать распространению Правды. Правда должна быть доступна всем! Подробности по ссылке: http://medalternativa.info/donate/
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