Πώς πρέπει να κινηθούμε ενάντια στους καθεστωτικούς εγκληματίες

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0 view • November 07, 2021



Τις εκπομπές μας μπορείτε να τις παρακολουθήσετε Live από την σελίδα

Κυριακή έως Πέμπτη: 19:00-20:00 Μπέχλης Ζώης

20:00-21:00 Χατζάρας Σπύρος

21:00-19:00 Ελεύθερο πρόγραμμα

Επίσης οι εκπομπές ανεβαίνουν και στο

Κάντε εγγραφή στις σελίδες μας στο Facebook, TikTok, Youtube και Bitchute για να έχετε πάντοτε τα πιο πρόσφατα βίντεο στον υπολογιστή σας ή στο κινητό σας τηλέφωνο. Πώς πρέπει να κινηθούμε ενάντια στους καθεστωτικούς εγκληματίες.Τις εκπομπές μας μπορείτε να τις παρακολουθήσετε Live από την σελίδα https://ellas21.com και ​ https://www.facebook.com/Ellas21com/ κάθε μέρα από τις 7 μμ μέχρι της 9 μμ και να συμμετέχετε με ερωτήσεις στο chat.Κυριακή έως Πέμπτη: 19:00-20:00 Μπέχλης Ζώης20:00-21:00 Χατζάρας Σπύρος21:00-19:00 Ελεύθερο πρόγραμμαΕπίσης οι εκπομπές ανεβαίνουν και στο https://www.youtube.com/c/ellas21 όπως και στο https://bitchute.com/channel/ellas21com. Κάντε εγγραφή στις σελίδες μας στο Facebook, TikTok, Youtube και Bitchute για να έχετε πάντοτε τα πιο πρόσφατα βίντεο στον υπολογιστή σας ή στο κινητό σας τηλέφωνο. Keywords current eventspoliticskinima21kinima2021ellas21comellas21

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