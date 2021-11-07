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Πώς πρέπει να κινηθούμε ενάντια στους καθεστωτικούς εγκληματίες
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0 view • November 07, 2021
Πώς πρέπει να κινηθούμε ενάντια στους καθεστωτικούς εγκληματίες.
Τις εκπομπές μας μπορείτε να τις παρακολουθήσετε Live από την σελίδα https://ellas21.com και https://www.facebook.com/Ellas21com/ κάθε μέρα από τις 7 μμ μέχρι της 9 μμ και να συμμετέχετε με ερωτήσεις στο chat.
Κυριακή έως Πέμπτη: 19:00-20:00 Μπέχλης Ζώης
20:00-21:00 Χατζάρας Σπύρος
21:00-19:00 Ελεύθερο πρόγραμμα
Επίσης οι εκπομπές ανεβαίνουν και στο https://www.youtube.com/c/ellas21 όπως και στο https://bitchute.com/channel/ellas21com.
Κάντε εγγραφή στις σελίδες μας στο Facebook, TikTok, Youtube και Bitchute για να έχετε πάντοτε τα πιο πρόσφατα βίντεο στον υπολογιστή σας ή στο κινητό σας τηλέφωνο.
Τις εκπομπές μας μπορείτε να τις παρακολουθήσετε Live από την σελίδα https://ellas21.com και https://www.facebook.com/Ellas21com/ κάθε μέρα από τις 7 μμ μέχρι της 9 μμ και να συμμετέχετε με ερωτήσεις στο chat.
Κυριακή έως Πέμπτη: 19:00-20:00 Μπέχλης Ζώης
20:00-21:00 Χατζάρας Σπύρος
21:00-19:00 Ελεύθερο πρόγραμμα
Επίσης οι εκπομπές ανεβαίνουν και στο https://www.youtube.com/c/ellas21 όπως και στο https://bitchute.com/channel/ellas21com.
Κάντε εγγραφή στις σελίδες μας στο Facebook, TikTok, Youtube και Bitchute για να έχετε πάντοτε τα πιο πρόσφατα βίντεο στον υπολογιστή σας ή στο κινητό σας τηλέφωνο.
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