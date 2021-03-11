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ПРАВДА О РАКЕ. Раковая опухоль – это лишь симптом, а не причина болезни
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1212 views • March 11, 2021
Предлагаем вашему вниманию убойный ролик международного проекта «THE TRUTH ABOUT CANCER. QUEST FOR THE CURES / ПРАВДА О РАКЕ. ПОИСК МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ»
«Правда о Раке. Поиск методов лечения» - это сериал, в котором собрана уникальная информация от первых лиц, реально и успешно ведущих борьбу с раком (а не создающих лишь видимость этой борьбы, как это делает официальная онкология): врачей, ученых, исследователей и людей, победивших рак. Многие из них впервые нарушают обет молчания и открывают доселе неизвестную широким кругам правду о раке – о том, почему официальная онкология никогда не победит рак (т.е. фактически это означает крах традиционной онкологии), и как его можно на 100% эффективно лечить и предупреждать натуральными методами.
«Правда о Раке. Поиск методов лечения» - это сериал, в котором собрана уникальная информация от первых лиц, реально и успешно ведущих борьбу с раком (а не создающих лишь видимость этой борьбы, как это делает официальная онкология): врачей, ученых, исследователей и людей, победивших рак. Многие из них впервые нарушают обет молчания и открывают доселе неизвестную широким кругам правду о раке – о том, почему официальная онкология никогда не победит рак (т.е. фактически это означает крах традиционной онкологии), и как его можно на 100% эффективно лечить и предупреждать натуральными методами.
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