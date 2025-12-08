© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Josep Pàmies dialogas kun Doktoro José Luis Cabouli. Transplantado. Voĉo en la hispana kun subtekstoj en esperanto.
Ero de la vídeo de la interparolo de Josep Pàmies kun Doktoro José Luis Cabouli, okazinta la vendredo, 20-an de junio de 2025, en la sidejo de la Dolĉa Revolucio en Balaguer. Demandoj starigitaj de Francesc Colet pri organtransplantado responditaj de ambaŭ podiuloj.
Daŭro: 8 minutoj kaj 33 sekundoj. Lingvo: Voĉo en la kastilia (hispana) kun subtekstoj en esperanto.
Ligilo de la video de la tuta prezento en la kastilia (hispana) kadre de la Kanalo de la Dolĉa Revolucio en Balaguer:
https://dulcerevolucion.com/videos/josep-pamies-dialoga-dr-jose-luis-cabouli/
Ligilo de la video de la tuta prezento en la kastilia (hispana) kadre de la kanalo de «YouTube»: Dr. Cabouli. Terapia de Vidas Pasadas:
https://www.youtube.com/watch?v=zjNxy-Bj_BQ
Traduko al esperanto: Alfons Tur.