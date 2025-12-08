BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Josep Pàmies dialogas kun Doktoro José Luis Cabouli. Transplantado. Voĉo en la hispana kun subtekstoj en esperanto.
Josep Pàmies dialogas kun Doktoro José Luis Cabouli. Transplantado. Voĉo en la hispana kun subtekstoj en esperanto.


Ero de la vídeo de la interparolo de Josep Pàmies kun Doktoro José Luis Cabouli, okazinta la vendredo, 20-an de junio de 2025, en la sidejo de la Dolĉa Revolucio en Balaguer. Demandoj starigitaj de Francesc Colet pri organtransplantado responditaj de ambaŭ podiuloj.


Daŭro: 8 minutoj kaj 33 sekundoj. Lingvo: Voĉo en la kastilia (hispana) kun subtekstoj en esperanto.


Ligilo de la video de la tuta prezento en la kastilia (hispana) kadre de la Kanalo de la Dolĉa Revolucio en Balaguer:


https://dulcerevolucion.com/videos/josep-pamies-dialoga-dr-jose-luis-cabouli/


Ligilo de la video de la tuta prezento en la kastilia (hispana) kadre de la kanalo de «YouTube»: Dr. Cabouli. Terapia de Vidas Pasadas:


https://www.youtube.com/watch?v=zjNxy-Bj_BQ


Traduko al esperanto: Alfons Tur.

regresoanimosanoreenkarnigospiritecomedicinosciencodharamsalachristiaan barnardtransplantajojkirurgiobasketbalomemmortigopsikopatodalai-lamaogardenobirdodonacantoricevanto
