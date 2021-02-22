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TABUT PERJANJIAN DI TEMUKAN #3 #RONWYATT
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0 view • February 22, 2021
Ini adalah akhir dari cerita tentang penemuan tabut perjanjian oleh ron wyatt, semoga kisah ron wyatt dapat memberikan makna yang berarti buat kita sebagai umat kristen dan juga semoga kisah ini bisa membuat iman kita semakin percaya kepada Yesus Kristus Sang Juruslamat.
Yang belum nonton video pertama dan kedua. Saya sertakan linknya langsung di sini.
Terima kasih saya ucapkan buat yg sudah subscribe, yg sudah mendukung channel ini, semoga melalui channel ini saya semakin yakin dan semakin serius untuk melakukan pelayanan.
Shalom.
Video part #1 MISTERI PENEBUSAN DOSA OLEH YESUS
https://youtu.be/jthbtzduH4w
Video part #2 MISTERI PENEBUSAN DOSA OLEH YESUS
https://youtu.be/UMgmazrTOdI
Yang belum nonton video pertama dan kedua. Saya sertakan linknya langsung di sini.
Terima kasih saya ucapkan buat yg sudah subscribe, yg sudah mendukung channel ini, semoga melalui channel ini saya semakin yakin dan semakin serius untuk melakukan pelayanan.
Shalom.
Video part #1 MISTERI PENEBUSAN DOSA OLEH YESUS
https://youtu.be/jthbtzduH4w
Video part #2 MISTERI PENEBUSAN DOSA OLEH YESUS
https://youtu.be/UMgmazrTOdI
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