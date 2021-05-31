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31.05.2021. Госдура поддержала проект о правилах эвакуации из зоны ЧС (Выпуск № 203 часть I (1)).
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7718 views • May 30, 2021
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Содержание:
04:30 Анатолий Артюх. Приглашаем на съезд 29 мая в Санкт-Петербурге ! http://protivkart.com/main/17855-anatoliy%20artyuh.%20priglashaem%20na%20sezd%2029%20maya%20v%20sankt-peterburge%20!.html http://protivkart.com/main/17855-anatoliy%20artyuh.%20priglashaem%20na%20sezd%2029%20maya%20v%20sankt-peterburge%20!.html.
08:15 Госдума поддержала проект о правилах эвакуации из зоны ЧС. https://ria.ru/20210518/evakuatsiya-1732847792.html.
11:19 Смотрите "ВЛАСТИ ПРИНЯЛИ АКОН О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ изъятии жилья" на YouTube. https://youtube.com/shorts/nxV_zkyuJ7Q?feature=share.
12:39 КРЕМЛЬ ГОТОВИТ КОНЦЛАГЕРЯ... Они продолжают массово строиться. (ВИДЕО). https://3rm.info/main/85078-kreml-gotovit-konclagerja-oni-prodolzhajut-massovo-stroitsja-video.html.
13:27 Строительство ковидгоспиталя в Уртасарое... массштабненько так-то... https://www.youtube.com/watch?v=nmPZ1r7MlG0&;t=125s.
16:12 Промысл Божий: когда Бог будет на первом месте, то всё будет на своем. Иерей Константин Корепанов. https://www.youtube.com/watch?v=OSNJbqsyaq0&;t=1005s.
23:21 Письмо слушателя. Значение слова «фармацевт».
24:47 Опасный спайк-протеин ковид-вакцин и феномен "заражения" непривитых прошедшими вакцинацию от COVID? https://ext--5299091-livejournal-com.turbopages.org/ext-5299091.livejournal.com/s/57398.html.
27:09 Письмо слушателя. О вакцинации в селе.
27:43 Письмо слушателя. Новая вакцина.
29:01 ПРЯМОЙ ЭФИР | BО3 - ЭTO ДOБPO ИЛИ 3ЛO ДЛЯ POCСИИ? | 3-ий Межд. нaучно-oбщ. KPУГЛЫЙ CTOЛ. https://www.youtube.com/watch?v=zp_x6tNJ3u.
38:03 Письмо слушателя. О вреде вакцин.
39:04 Письмо слушателя. О сетевом маркетенге.
40:30 Дождались: первый робот-учитель, роботы-бойцы и нейронет в детских садах. https://www.youtube.com/watch?v=guk-9QfSIxc.
49:47 "Мы обнаружили что телефоны делают снимок лица каждые 5 сек. https://vk.com/eugen_kazak?z=video370526593_456240333%2F6decff4c602b4d1084%2Fpl_wall_279395896.
51:09 ПОЧЕМУ МАГНИТИТСЯ МЕСТО ВАКЦИНАЦИИ ....профессор Монтанари. https://www.brighteon.com/515b90f9-b520-4fc4-a630-7a8fb4735bf3.
Сегодня мы поговорим об очередном съезде православных мирян, который прошел 29 мая 2021 года. Обсудим, как наше правительство, в лице Госдумы поддержало проект о правилах эвакуации из зоны ЧС, как собираются принять закон об принудительном изъятии недвижимого имущества. Увидим где и как проходит строительство ковидных госпиталей. Также напомним, что люди, которые получили прививку от ковид-19 заражают окружающих себя. Посмотрим 3-ий Межд. нaучно-oбщ. KPУГЛЫЙ CTOЛ. Поговорим о сетевом маркетинге, узнаем можно ли заниматься им православным христианам. Также узнаем о новых скульптурах на храмах (в масках), о роботизации общества, о новых мобильных телефонах. Увидим наглядно последствия получения прививки.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
04:30 Анатолий Артюх. Приглашаем на съезд 29 мая в Санкт-Петербурге ! http://protivkart.com/main/17855-anatoliy%20artyuh.%20priglashaem%20na%20sezd%2029%20maya%20v%20sankt-peterburge%20!.html http://protivkart.com/main/17855-anatoliy%20artyuh.%20priglashaem%20na%20sezd%2029%20maya%20v%20sankt-peterburge%20!.html.
08:15 Госдума поддержала проект о правилах эвакуации из зоны ЧС. https://ria.ru/20210518/evakuatsiya-1732847792.html.
11:19 Смотрите "ВЛАСТИ ПРИНЯЛИ АКОН О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ изъятии жилья" на YouTube. https://youtube.com/shorts/nxV_zkyuJ7Q?feature=share.
12:39 КРЕМЛЬ ГОТОВИТ КОНЦЛАГЕРЯ... Они продолжают массово строиться. (ВИДЕО). https://3rm.info/main/85078-kreml-gotovit-konclagerja-oni-prodolzhajut-massovo-stroitsja-video.html.
13:27 Строительство ковидгоспиталя в Уртасарое... массштабненько так-то... https://www.youtube.com/watch?v=nmPZ1r7MlG0&;t=125s.
16:12 Промысл Божий: когда Бог будет на первом месте, то всё будет на своем. Иерей Константин Корепанов. https://www.youtube.com/watch?v=OSNJbqsyaq0&;t=1005s.
23:21 Письмо слушателя. Значение слова «фармацевт».
24:47 Опасный спайк-протеин ковид-вакцин и феномен "заражения" непривитых прошедшими вакцинацию от COVID? https://ext--5299091-livejournal-com.turbopages.org/ext-5299091.livejournal.com/s/57398.html.
27:09 Письмо слушателя. О вакцинации в селе.
27:43 Письмо слушателя. Новая вакцина.
29:01 ПРЯМОЙ ЭФИР | BО3 - ЭTO ДOБPO ИЛИ 3ЛO ДЛЯ POCСИИ? | 3-ий Межд. нaучно-oбщ. KPУГЛЫЙ CTOЛ. https://www.youtube.com/watch?v=zp_x6tNJ3u.
38:03 Письмо слушателя. О вреде вакцин.
39:04 Письмо слушателя. О сетевом маркетенге.
40:30 Дождались: первый робот-учитель, роботы-бойцы и нейронет в детских садах. https://www.youtube.com/watch?v=guk-9QfSIxc.
49:47 "Мы обнаружили что телефоны делают снимок лица каждые 5 сек. https://vk.com/eugen_kazak?z=video370526593_456240333%2F6decff4c602b4d1084%2Fpl_wall_279395896.
51:09 ПОЧЕМУ МАГНИТИТСЯ МЕСТО ВАКЦИНАЦИИ ....профессор Монтанари. https://www.brighteon.com/515b90f9-b520-4fc4-a630-7a8fb4735bf3.
Сегодня мы поговорим об очередном съезде православных мирян, который прошел 29 мая 2021 года. Обсудим, как наше правительство, в лице Госдумы поддержало проект о правилах эвакуации из зоны ЧС, как собираются принять закон об принудительном изъятии недвижимого имущества. Увидим где и как проходит строительство ковидных госпиталей. Также напомним, что люди, которые получили прививку от ковид-19 заражают окружающих себя. Посмотрим 3-ий Межд. нaучно-oбщ. KPУГЛЫЙ CTOЛ. Поговорим о сетевом маркетинге, узнаем можно ли заниматься им православным христианам. Также узнаем о новых скульптурах на храмах (в масках), о роботизации общества, о новых мобильных телефонах. Увидим наглядно последствия получения прививки.
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