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TRUMP - TRAITOR TO U.S. VETERANS; AMERICA FIRST NEVER HONORED FA5819-17-T-0001 PART 6 of 6
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TRUMP IS A BIOWEAPON TERRORIST, ACTOR AND TRAITOR
TRUMP IS A GLOBALIST WHO BETRAYED THE VETERANS AND CITIZENS OF THE UNITED STATES
IF YOU WISH TO FILE A GAO PROTEST PRE AWARD OR POST AWARD AT NO CHARGE FOR YOUR BUSINESS TO FILE TO COMBAT TRUMP ADMINISTRATION WHITE COLLAR CRIME - CONTACT ME AT [email protected]
SDVOSB LATVIAN CONNECTION LLC FILED A GAO PROTEST
https://mega.nz/#F!DplgmCiD!xxiANnJmAqdnOOP6oAvQcg WHICH WILL SHOW THE PROTEST, THE FILING OF THE PROTEST, THE RECEIPT OF THE GAO PROTEST, AND THE EMAIL THAT DELIVERED THE GAO PROTEST REGARDING THE NEGATIVE DETERMINATION BY THE US AIR FORCE IN KUWAIT ( 322 ECONS, 407 ECONS, 386 ECONS ) AND THEIR WHITE COLLAR CRIMINAL ACTIVITY OF AWARDING A CONSTRUCTION CONTRACT USING A SF 1449 ( COMMERICAL ITEMS ) INSTEAD OF THE MANDATORY SF1442 USED FOR CONSTRUCTION.
TRUMP – AND YES, THIS IS KEVEN BARNES TALKING TO TRUMP AND HIS WHITE COLLAR CRIMINAL ADMINISTRATION AND THE RACKETEERING FUCKS OF THE PENTAGON AND THE LEADERSHIP WHO ARE WHITE COLLAR CRIMINALS AND THESE 4 CONTRACTING OFFICERS WHO DON’T BELIEVE IT IS AMERICA FIRST WHEN THEY AWARDED A $ 4.9 MIL CONTRACT TO A FOREIGN COMPANY WHEN ONLY A U.S. BUSINESS ( YES LARGE OR SMALL ) INCLUDING SDVOSB LATVIAN CONNECTION LLC COULD BE AWARDED THE CONTRACT.
THESE TRAITORS, USAF Lt Col RICHARD HULUN, USAF MAJ DAVID M. MITCHELL, USAF 1st Lt MIGUEL MARTINEZ, AND USAF MSgt WANDA YARBOR VIOLATED THE FEDERAL ACQUISITION REGULATIONS, Department of Defense, the Military Construction and Veterans Affairs, and Related Agencies Appropriations Act, 2015, Division I of Pub. L. 113235, enacted December 16, 2014, THE DEFENSE BASE ACT INSURANCE, THE DFARS FOR LOCAL LABOR LAWS, VIOLATED FAR 19.202-2, FAR 19.202-4, FAR 19.1405, FAR 19.1406. THESE CONTRACTING OFFICERS ARE WHITE COLLAR CRIMINALS AND THEY HAVE CAUSED A PRESUMED LOSS TO U.S. SMALL BUSINESSES WHERE, IN THIS CASE THE RULE OF 2 ( UPHELD BY THE SUPREME COURT ) FOR AUTOMATIC SET ASIDE FOR U.S. SMALL BUSINESSES WOULD HAVE BEEN APPLICABLE.
Lt Col RICHARD HULUN AND HIS AIDING AND ABETTING THE CIRCUMVENTION OF THE COMPETITION IN CONTRACTING ACT, FAILING TO REQUIRE KUWAIT LOCAL LABOR LAW APPLY, FAILING TO REQUIRE THE MANDATORY DEFENSE BASE ACT INSURANCE, AND THE NEGATIVE DETERMINATION TO EXCLUDE LATVIAN CONNECTION LLC FROM BIDDING, THE THIS WHITE COLLAR CRIMINAL CIRCUMVENTED THE AUTHORITY OF THE SMALL BUSINESS ADMINISTRATION PCR AND FAILED TO ACCOMPLISH A SMALL BUSINESS COORDINATION RECORD - DD FORM 2579 ( AUG 2015 ) THIS WHITE COLLAR CRIMINAL Lt Col RICHARD HULUN STEERED THE CONTRACT AND DID NOT PUBLISH THIS CONTRACT THAT HAD A VALUE OF $ 4.5 MIL ON FEDBIZOPPS. Lt Col HULUN CIRCUMVENTED THE MANDATORY ARABIAN GULF RULE, Military Construction and Veterans Affairs and Related Agencies Appropriations Act, 2015 (Division I of the Consolidated and Further Continuing Resolution Appropriations Act, 2015, Pub. L. 113235),
enacted December 16, 2014. AND AWARDED TO A FOREIGN COMPANY AND ONLY SOLICITED FOREIGN COMPANIES WHEN THIS CONTRACT, BY LAW, AND HAVING A VALUE OF GREATER THAN $ 1 MIL, COULD ONLY BE AWARDED TO A U.S. FIRM.
SDVOSB LATVIAN CONNECTION LLC HAS BEEN DISCRIMINATED AGAINST BY PRESIDENT TRUMP AND SECRETARY OF DEFENSE GENERAL MATTIS AND THE WHITE COLLAR CRIMINAL RACKETEERING PENTAGON. TRUMP DOESN'T MEAN AMERICAN FIRST - TRUMP IS A FUCKING LIAR AND THIEF TO U.S. SMALL BUSINESSES AND VETERANS THAT OWN BUSINESSES. HERE WE HAVE WHITE COLLAR CRIMINAL USAF MAJ DAVID M. MITCHELL ISSUED PRIVATELY WITH THE FULL INTENT TO AWARD TO A FOREIGN COMPANY AL QABANDI A CONSTRUCTION SOLICITATION THAT EXCEEDS $ 1 MIL AND IN VIOLATION OF THE ARABIAN GULF RULE HAS AWARDED TO AL QABANDI A KUWAIT COMPANY - A FOREIGN COMPANY TRUMP. ATTACHED FOR THOSE THAT WANT TO FILE A GAO PROTEST AGAINST THIS PIECE OF SHIT MAJ DAVID M. MITCHELL AND LT MIGUEL RODRIGUEZ ARE THE DOCUMENTS THAT WHITE COLLAR CRIMINALS MAJ MITCHELL AND LT RODRIGUEZ ISSUED.
DOCUMENTS FOR ANY COMPANY WHO DID NOT RECEIVE CONSTRUCTIVE NOTICE TO FILE GAO LEVEL PROTEST. BECAUSE THE SOLICITATION WAS OVER $ 25,000 IN VALUE AND YOUR COMPANY DID NOT HAVE CONSTRUCTIVE NOTICE ON FEDBIZOPPS - YOU CAN FILE FAR AFTER THE 10 DAYS AGAINST WHITE COLLAR CRIMINALS MAJ DAVID M. MITCHELL, LT MIGUEL ROGRIGUEZ AND THEIR CONTRACTING CHIEF WHITE COLLAR CRIMINAL LTC RICHARD J. HULUN AND THE AIDING AND ABETTING WHITE COLLAR CRIMINAL OBMUDSMAN AARON JUDGE.
THE EXHIBITS FOR THE SAMPLE RELOCATABLE GAO PROTEST CAN BE DOWNLOADED FROM EXHIBITS MAY BE DOWNLOADED FROM https://mega.nz/#F!C4VwjJQC!y-hDN2H5vSHWq7QUqkRUlQ
ENSURE YOU ADDRESS YOUR GAO PROTEST
TO: [email protected]
CC: ( MAJ ) [email protected] ; [email protected] ( Lt ) ; [email protected] ; [email protected] ( LTC - CONTRACTING CHIEF SHAW AFB ) ; [email protected] ( OMBUDSMAN )
TRUMP IS A GLOBALIST WHO BETRAYED THE VETERANS AND CITIZENS OF THE UNITED STATES
IF YOU WISH TO FILE A GAO PROTEST PRE AWARD OR POST AWARD AT NO CHARGE FOR YOUR BUSINESS TO FILE TO COMBAT TRUMP ADMINISTRATION WHITE COLLAR CRIME - CONTACT ME AT [email protected]
SDVOSB LATVIAN CONNECTION LLC FILED A GAO PROTEST
https://mega.nz/#F!DplgmCiD!xxiANnJmAqdnOOP6oAvQcg WHICH WILL SHOW THE PROTEST, THE FILING OF THE PROTEST, THE RECEIPT OF THE GAO PROTEST, AND THE EMAIL THAT DELIVERED THE GAO PROTEST REGARDING THE NEGATIVE DETERMINATION BY THE US AIR FORCE IN KUWAIT ( 322 ECONS, 407 ECONS, 386 ECONS ) AND THEIR WHITE COLLAR CRIMINAL ACTIVITY OF AWARDING A CONSTRUCTION CONTRACT USING A SF 1449 ( COMMERICAL ITEMS ) INSTEAD OF THE MANDATORY SF1442 USED FOR CONSTRUCTION.
TRUMP – AND YES, THIS IS KEVEN BARNES TALKING TO TRUMP AND HIS WHITE COLLAR CRIMINAL ADMINISTRATION AND THE RACKETEERING FUCKS OF THE PENTAGON AND THE LEADERSHIP WHO ARE WHITE COLLAR CRIMINALS AND THESE 4 CONTRACTING OFFICERS WHO DON’T BELIEVE IT IS AMERICA FIRST WHEN THEY AWARDED A $ 4.9 MIL CONTRACT TO A FOREIGN COMPANY WHEN ONLY A U.S. BUSINESS ( YES LARGE OR SMALL ) INCLUDING SDVOSB LATVIAN CONNECTION LLC COULD BE AWARDED THE CONTRACT.
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enacted December 16, 2014. AND AWARDED TO A FOREIGN COMPANY AND ONLY SOLICITED FOREIGN COMPANIES WHEN THIS CONTRACT, BY LAW, AND HAVING A VALUE OF GREATER THAN $ 1 MIL, COULD ONLY BE AWARDED TO A U.S. FIRM.
SDVOSB LATVIAN CONNECTION LLC HAS BEEN DISCRIMINATED AGAINST BY PRESIDENT TRUMP AND SECRETARY OF DEFENSE GENERAL MATTIS AND THE WHITE COLLAR CRIMINAL RACKETEERING PENTAGON. TRUMP DOESN'T MEAN AMERICAN FIRST - TRUMP IS A FUCKING LIAR AND THIEF TO U.S. SMALL BUSINESSES AND VETERANS THAT OWN BUSINESSES. HERE WE HAVE WHITE COLLAR CRIMINAL USAF MAJ DAVID M. MITCHELL ISSUED PRIVATELY WITH THE FULL INTENT TO AWARD TO A FOREIGN COMPANY AL QABANDI A CONSTRUCTION SOLICITATION THAT EXCEEDS $ 1 MIL AND IN VIOLATION OF THE ARABIAN GULF RULE HAS AWARDED TO AL QABANDI A KUWAIT COMPANY - A FOREIGN COMPANY TRUMP. ATTACHED FOR THOSE THAT WANT TO FILE A GAO PROTEST AGAINST THIS PIECE OF SHIT MAJ DAVID M. MITCHELL AND LT MIGUEL RODRIGUEZ ARE THE DOCUMENTS THAT WHITE COLLAR CRIMINALS MAJ MITCHELL AND LT RODRIGUEZ ISSUED.
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