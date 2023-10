Chiunque controlla i media controlla la mente 19 Ottobre 2023

Ogni singolo giorno ci dirigono fuori strada e ci ingannano Non penso che ci sia qualcuno che odia questo più di me Intrappolato nel sistema e coinvolto nella lotta Un giorno spero di vedere la luce alla fine del tunnel Mi sento come se fossi solo e nessuno sapesse le cose che so io Non c'è nessuno con cui parlare e non posso andare da nessuna parte Intrappolato nel sistema e sono coinvolto nella lotta Un giorno spero di vedere la luce alla fine del tunnel Noi pecore non sentiamo, non vediamo e non parliamo male Ci hanno mentito così tanto che sembra normale essere ingannati Non saremo mai trattati allo stesso modo e voglio sapere perché I ricchi danno vita a tutte le guerre ma muoiono solo i poveri Basta dare un’occhiata: è così facile vedere che il sistema è truccato Da maiali degenerati che prendono di mira i nostri bambini innocenti Iniziano a programmarti non appena esci dal grembo materno Ora il denaro è il tuo dio "Devi obbedire e consumare" Pratica sempre la conformità, rimani nella maggioranza Non pensare mai con la tua testa e non mettere in discussione l’autorità Cavolo, ancora non riesco nemmeno a credere che questo sia il modo in cui ci posseggono Sto correndo il rischio, devo cercare di svegliare le masse Non riesco a scappare dalla follia, ma sto facendo del mio meglio E finché sarò ancora vivo, combatterò fino alla morte Perché non possiamo lasciare che questa sia la fine, ora o mai più, affondare o nuotare È giunto il momento del grande risveglio, NON DORMIRE ANCORA Ogni giorno ci dirigono fuori strada e ci ingannano Non penso che ci sia qualcuno che odia questo più di me Intrappolato nel sistema e coinvolto nella lotta Un giorno spero di vedere la luce alla fine del tunnel Mi sento come se fossi solo e nessuno sapesse le cose che so io Non c'è nessuno con cui parlare e non posso andare da nessuna parte Intrappolato nel sistema e sono coinvolto nella lotta Un giorno spero di vedere la luce alla fine del tunnel Ascolta, oggi mi sono svegliato con la febbre Sono stanco del fatto che la gente creda a tutto ciò che dicono questi media malvagi La morale è stata cancellata I pagani sionisti dimostrano di essere i predatori che ci vedono come prede La trasparenza è ciò di cui hanno bisogno per garantire Ci fanno addirittura pensare che mangiare un frutto senza semi sia ok Vittime dell’avidità e ostacolate dall’odio La domanda lampante è: "come possiamo arrivare a Dio se Satana ci apre la strada?". Streghe fameliche, scienziati con difetti morali Preparare condizioni dannose e cambiamenti narrativi malati L'elitario indossa i suoi privilegi mentre lotta per la ricchezza Mentre le classi inferiori realizzano i desideri dell'establishment La rappresentazione delle loro intenzioni è ingiusta e fittizia Ti comporti in modo sospetto, gli agenti sotto copertura ti scattano le foto Messaggi suggestivi incorporati nei film per ingannarci Musica e pubblicità raffinate oltre a remix delle scritture Ma dai! È il 2019, ma sembra più il 1984 I nostri diritti stanno svanendo, ogni giorno se ne prendono di più È ora di alzarsi e agire, COSA STIAMO ASPETTANDO?? Stanno dichiarando guerra all'umanità, questo non possiamo ignorarlo Il mio cervello è dolorante per tutte le bugie che ci danno costantemente Gli elitisti che seguono la fenice possono ingoiare un pene E non ci fermeremo finché non conosceremo tutti i tuoi segreti La Bibbia dice che nei nostri ultimi giorni la nostra conoscenza aumenta Questo è esattamente ciò che sta accadendo ora su questa strada impegnativa che stiamo percorrendo Dobbiamo essere forti, dobbiamo alzare la voce e continuare a diffondere la verità e semplicemente farla circolare Lavori come uno schiavo e vivi in un ciclo continuo Stanno trasformando il tuo cielo in una zuppa chimica Guardo sempre questi video e spesso mi piace RichieFromBoston per darmi lo scoop Svegliare il mondo dispensando la verità come un medico che distribuisce cose *sconosciute* a tutti Cosa diavolo stanno spruzzando lassù? È alluminio, litio, bario Nessuno se ne accorge, non importa a nessuno Tutti sono avidi e nessuno condivide Voglio aiutarti, sarai nelle mie preghiere Ma ora dobbiamo separare il grano dalla zizzania Un giorno spero di vedere la luce alla fine del tunnel (LA FINE, LA FINE DEL TUNNEL YEAH) La fine del tunnel Apri gli occhi Sono coinvolto nella lotta Mi sento solo, nessuno sa le cose che so io, sì