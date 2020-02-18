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Clouds of Secrecy - Disclosed UK Biological Warfare Trials 1950's - 1970's
Megachirottera
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34 views • February 18, 2020
Questa indagine, trasmessa dal programma BBC INSIDE OUT di lunedì 6 novembre 2006, rivela esclusivamente i dettagli di esperimenti nell'area pubblica precedentemente classificati dal governo britannico della guerra biologica. In particolare il documentario rivela come, nel 1963 e nel 1964, gli scienziati del centro di ricerca sulla guerra chimica e biologica del governo britannico a Porton Down utilizzarono un aereo de Havilland DH-104 Devon per spruzzare ripetutamente la contea di Norfolk (la città di Norwich è la principale bersaglio) con un materiale pericoloso - Zinco cadmio solfuro (ZnCds). Un documento MOD recentemente declassificato rivela che, inspiegabilmente, gli scienziati di Porton non hanno sottoposto gli ZnCds ai test di tossicità prima di spruzzare il materiale in aree popolate. Il programma include anche i dettagli degli esperimenti di nebulizzazione Porton Down ZnCds recentemente scoperti, condotti in aree popolate del Bedfordshire. Gli ultimi esperimenti del Bedfordshire hanno comportato l'uso del veicolo a spruzzo clandestino di Porton Down, un furgone commerciale Morris da 1 tonnellata appositamente adattato. Ciò ha permesso agli scienziati di Porton di spruzzare segretamente materiale senza che la popolazione locale ne venisse a conoscenza. Il programma attira inoltre l'attenzione sulle recenti accuse secondo cui esiste un livello molto più elevato di cancro esofageo nell'area di Norfolk, rispetto ai livelli medi riportati nel resto del Regno Unito. Include anche un'intervista con il professor Sir Peter Lachmann, coautore di un ministero della Difesa incaricato di indagare sul programma di spruzzatura ZnCds di Porton Down.
Keywords
healthcloudssecrecynorfolkbiological warfaredisclosed ukesperimentiguerra biologicaguerra chimicanorwichzinco cadmio solfurotossicitaaree popolatebedfordshirecancro esofageo
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