ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ_ΜΕΡΟΣ 3ο_31_01_2018

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Ευχάριστη και παιδαγωγική τηλεθέαση !
Ερωτήσεις εκπομπής :
1) Υπάρχουν παλαιοδιαθηκικές προφητείες που αναφέρονται στην ενανθρώπιση
και τη Θεότητα του Ιησού Χριστού ; Για ποιο λόγο οφείλουμε να διαβάζουμε
Παλαιά Διαθήκη. (00:37)
2) Υπάρχουν προφητείες που αναφέρονται σε όλη τη δράση του Ιησού Χριστού ;
(18:30)
3) Είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης ; (24:12)
4) Ποια η σχέση σιωνισμού και μασονίας ; (33:00)
5) Ποιος έπαιξε ηγετικό ρόλο στο σιωνισμό ; (36:43)
6) Τι είναι τα πρωτόκολλα των "σοφών" της Σιόν και τι λένε ; (39:10)
7) Γιατί ο σιωνισμός χτυπά αποκλειστικώς και μόνο την Ορθοδοξία και όχι τις
άλλες αιρέσεις και θρησκείες ; (45:35)