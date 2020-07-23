ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ_ΜΕΡΟΣ 3ο_31_01_2018

Στις αποκαλυπτικές εκπομπές της "Οδύσσεια TV" με οικοδεσπότη τον κ. Βασιλειάδη και τον μάχιμο π. Αγγελακόπουλο, συνεχίζεται το ξεσκέπασμα των αντίχριστων δυνάμεων. Στη σειρά εκπομπών "Σχέσεις οικουμενισμού και σιωνισμού" γίνεται λεπτομερέστατη αναφορά στις ρίζες του σιωνισμού και την άρρηκτη σχέση του με τον οικουμενισμό και την μασονία. Οι αποδείξεις είναι επαρκέστατες και θα καλύψουν τις απαιτήσεις και των άμαθων και των ημιμαθών τηλεθεατών. Το μόνο σίγουρο είναι πως με το πέρας της συγκεκριμένης σειράς εκπομπών ο καθείς θα έχει ένα ολοκληρωμένο υπόβαθρο περί της γνώσης του σιωνισμού και μάλιστα υπό το πρίσμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Ευχάριστη και παιδαγωγική τηλεθέαση !



Ερωτήσεις εκπομπής :



1) Υπάρχουν παλαιοδιαθηκικές προφητείες που αναφέρονται στην ενανθρώπιση

και τη Θεότητα του Ιησού Χριστού ; Για ποιο λόγο οφείλουμε να διαβάζουμε

Παλαιά Διαθήκη. (00:37)

2) Υπάρχουν προφητείες που αναφέρονται σε όλη τη δράση του Ιησού Χριστού ;

(18:30)

3) Είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης ; (24:12)

4) Ποια η σχέση σιωνισμού και μασονίας ; (33:00)

5) Ποιος έπαιξε ηγετικό ρόλο στο σιωνισμό ; (36:43)

6) Τι είναι τα πρωτόκολλα των "σοφών" της Σιόν και τι λένε ; (39:10)

7) Γιατί ο σιωνισμός χτυπά αποκλειστικώς και μόνο την Ορθοδοξία και όχι τις

άλλες αιρέσεις και θρησκείες ; (45:35)