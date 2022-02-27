© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Le Piège Ukrainien ! Guy de la Fortelle
Follow
0
Share
Report
21 views • February 27, 2022
26 février 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=VIxheHzg0Ss&;t=471s
Planetes360 : https://www.youtube.com/channel/UC5a1vcRZdoI1qIRRdQoEX6g
Description d'origine :
Cliquez sur le lien suivant pour vous inscrire gratuitement à L’investisseur sans Costume : https://pages.investisseur-sans-costume.com/inscrption/?src=C9PLT01
Vidéo enregistré le 25/02/22
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC5a1vcRZdoI1qIRRdQoEX6g
Active la 🔔 pour ne rater aucune vidéo !
🎁 Pour soutenir le développement de la chaîne :
👉 https://utip.io/planetes360
Ou rejoindre les membres360
👉 https://www.youtube.com/channel/UC5a1vcRZdoI1qIRRdQoEX6g
Chaque euro nous permet de continuer notre mission et développer de nouveaux projets.
✅ SUR LES RÉSEAUX ⇩ :
🌐 Facebook : https://www.facebook.com/Planetes360/
🐦Twitter : https://twitter.com/Planetes360
✉Telegram : https://t.me/planetes_360
Ça peut vous intéresser :
200 milliards de salaires sont partis en fumée en France (30.09.2020) : https://www.youtube.com/watch?v=7RBWB_3M5mc&;t=0s
La FIN de l'ARGENT liquide ! On vous dit tout ! (11.10.2020) : https://www.youtube.com/watch?v=i79eBT-R6iA&;t=0s
La Révolution Blockchain (18.10.2020) : https://www.youtube.com/watch?v=rualekCq_F4&;t=0s
Planetes360 : https://www.youtube.com/channel/UC5a1vcRZdoI1qIRRdQoEX6g
Description d'origine :
Cliquez sur le lien suivant pour vous inscrire gratuitement à L’investisseur sans Costume : https://pages.investisseur-sans-costume.com/inscrption/?src=C9PLT01
Vidéo enregistré le 25/02/22
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC5a1vcRZdoI1qIRRdQoEX6g
Active la 🔔 pour ne rater aucune vidéo !
🎁 Pour soutenir le développement de la chaîne :
👉 https://utip.io/planetes360
Ou rejoindre les membres360
👉 https://www.youtube.com/channel/UC5a1vcRZdoI1qIRRdQoEX6g
Chaque euro nous permet de continuer notre mission et développer de nouveaux projets.
✅ SUR LES RÉSEAUX ⇩ :
🌐 Facebook : https://www.facebook.com/Planetes360/
🐦Twitter : https://twitter.com/Planetes360
✉Telegram : https://t.me/planetes_360
Ça peut vous intéresser :
200 milliards de salaires sont partis en fumée en France (30.09.2020) : https://www.youtube.com/watch?v=7RBWB_3M5mc&;t=0s
La FIN de l'ARGENT liquide ! On vous dit tout ! (11.10.2020) : https://www.youtube.com/watch?v=i79eBT-R6iA&;t=0s
La Révolution Blockchain (18.10.2020) : https://www.youtube.com/watch?v=rualekCq_F4&;t=0s
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.