ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ 15.05 2020 Π. Η.



ΔΕΣΠΟΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ 15 ΜΑΙΟΥ 2020 Πατριο Εορτολόγιο (28 Μαΐου Νεο Ημερολογιο).



Κεκλεισμένων των θυρών λόγω των

περιορισμών που επιβλήθηκαν από τα μέτρα πρόληψης εκ μερους της Ιερας Κοινοτητος και Πολιτικης Διοίκησεως του Αγίου Όρους ως προς την αποφυγή διάδοσης της πανδημίας του κορονοϊού καθως και λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις για την προστασία από την πανδημία δεν μπορεσαν να παραστούν οπως καθε χρονο οι φιλικα προσκειμενοι και προσκεκλημενοι της καθ' ημας Ιερας Μονης .



Εορτάσθηκε ομως και φετος οπως και κάθε χρονο στην Ιερά ,Βασιλική, Πατριαρχική και Σταυροπηγιακη Μονη Εσφιγμενου Αγιου Ορους κατά το διήμερο της 14ης και 15ης Μαΐου με το Αγιορειτικο Πάτριο Ημερολόγιο-Εορτολόγιο η μεγίστη Δεσποτική Eορτή της εις ουρανούς Αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.



Το εσπέρας της εορτής, τελέσθηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ΄ Αρτοκλασίας χοροστατούντος του Σεβασμιου Γέροντος Καθηγουμένου +Αρχιμανδριτου κ.κ. Μεθοδίου.



Την επομένην εις την Εορτή της Αναλήψεως, τελέσθηκε η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιου Γέροντος Καθηγουμένου Μεθοδίου τον οποίο και πλαισίωναν Ιερείς και Διάκονοι της καθ’ ημάς Ιεράς Μονής Εσφιγμενου.



Εν συνεχεία παρατέθηκε από τους Πατέρες της Μονής, μοναστηριακό κέρασμα και πανηγυρική τράπεζα !!



Η Ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού αποτελεί αναμφίβολα το θριαμβευτικό πέρας της επί γης παρουσίας Του και του απολυτρωτικού έργου Του.



«Ανελήφθη εν δόξη» για να επιβεβαιώσει την θεία ιδιότητά Του στους παριστάμενους μαθητές Του.



Για να τους στηρίξει περισσότερο στον τιτάνιο πραγματικά αγώνα, που Εκείνος τους ανάθεσε, δηλαδή τη συνέχιση του σωτηριώδους έργου Του για το ανθρώπινο γένος.



Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ανήλθε στους ουρανούς, αλλά δεν εγκατέλειψε το ανθρώπινο γένος, για το οποίο έχυσε το τίμιο Αίμα Του



Μπορεί να κάθισε στα δεξιά του Θεού στους ένδοξους ουρανούς, όμως η παρουσία Του εκτείνεται ως τη γη και ως τα έσχατα της δημιουργίας.



Άφησε στη γη την Εκκλησία Του, η οποία είναι το ίδιο το αναστημένο, αφθαρτοποιημένο και θεωμένο σώμα Του, για να είναι το μέσον της σωτηρίας όλων των ανθρωπίνων προσώπων, που θέλουν να σωθούν.



Νοητή ψυχή του σώματός Του είναι ο Θεός Παράκλητος, «το Πνεύμα της αλήθείας» (Ιωάν. 15,26), ο Οποίος επεδήμησε κατά την αγία ημέρα της Πεντηκοστής σε αυτό, για να παραμείνει ως τη συντέλεια του κόσμου.



Η σωτηρία συντελείται με την οργανική συσσωμάτωση των πιστών στο θεανδρικό Σώμα του Χριστού.



Αυτό εννοούσε, όταν υποσχόταν στους μαθητές Του: «ιδού εγώ μεθ’ υμών ειμί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος» (Ματθ.28,20).



Ακολουθεί ο Πύρινος λόγος του "υιου της βροντης" Γέροντος Μεθοδιου.



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