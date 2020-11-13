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L'Info en QuestionS #23 - LIVE du 12 novembre 2020
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17 views • November 13, 2020
12 novembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=is2qpcze36I
Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCPc4qwIJsi4KPJCtjxdogiQ
LIEN DISCORD SUISSE ROMANDE : https://discord.gg/Z4b9V5N7uf
Depuis les élections américaines du mardi 3 novembre, l'Amérique et le monde entier sont plongés dans la confusion la plus totale. Le camp démocrate représenté par Joe Biden a déjà déclaré sa victoire et commence déjà à agir comme s'ils occupaient désormais le bureau ovale… Le camp républicain multiplie les plaintes judiciaires en dénonçant la plus grosse fraude électorale de l'histoire des USA. La population américaine est prête à entrer dans une guerre civile pour défendre les droits de leurs candidats respectifs. Et pendant ce temps-là, le reste du monde est divisé et retient son souffle.
Car les enjeux vont bien au-delà d'une simple élection présidentielle : il s'agit, purement et simplement, d'un tournant historique qui verra soit la défaite définitive de l'état profond américain, soit sa victoire écrasante avec l'instauration d'une dictature mondiale imposée à l'ensemble de la planète… Pour nous aider à y voir plus clair, Alexis Cossette-Trudel, de Radio-Québec, sera notre invité exceptionnel pour cette vingt-troisième émission de l'info en questionS.
Pour suivre Alexis Cossette-Trudel, sur la chaîne de Radio-Québec : https://odysee.com/@Radio-Quebec:a
⚡️Les chaînes de l'équipe⚡️
👉Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
👉Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
👉Salim Laïbi : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
👉Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
👉Sophie Meulemans : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCPc4qwIJsi4KPJCtjxdogiQ
LIEN DISCORD SUISSE ROMANDE : https://discord.gg/Z4b9V5N7uf
Depuis les élections américaines du mardi 3 novembre, l'Amérique et le monde entier sont plongés dans la confusion la plus totale. Le camp démocrate représenté par Joe Biden a déjà déclaré sa victoire et commence déjà à agir comme s'ils occupaient désormais le bureau ovale… Le camp républicain multiplie les plaintes judiciaires en dénonçant la plus grosse fraude électorale de l'histoire des USA. La population américaine est prête à entrer dans une guerre civile pour défendre les droits de leurs candidats respectifs. Et pendant ce temps-là, le reste du monde est divisé et retient son souffle.
Car les enjeux vont bien au-delà d'une simple élection présidentielle : il s'agit, purement et simplement, d'un tournant historique qui verra soit la défaite définitive de l'état profond américain, soit sa victoire écrasante avec l'instauration d'une dictature mondiale imposée à l'ensemble de la planète… Pour nous aider à y voir plus clair, Alexis Cossette-Trudel, de Radio-Québec, sera notre invité exceptionnel pour cette vingt-troisième émission de l'info en questionS.
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