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Neue Ära satanischer Prinzipien - Staatl. verordnete Traumatisierung - Stufenplan für die Tonne!
Estella
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91 views • March 07, 2021
Chiles Ex-Präsidentin Michelle Bachelet erklärte: Die UNO wird die Corona-Krise für den Start einer »neuen Ära« nutzen, die auf »freimaurerischen Prinzipien« basiert. Außerdem sollen alle Menschen auf der Welt geimpft werden. Hat das nicht vor kurzem auch Angela Merkel gesagt? Wie man sieht, ist das hier eine weltweite Agenda, die hier durchgezogen wird. Es ist das kommende antichristliche Weltreich, welches vor unseren Augen errichtet wird! Weitere Nachrichten: Die Anordnungen, das eigene Kind von der Familie bei einem Krankheitsverdacht abzusondern, sind unmenschlich. Und am Ende zeige ich euch den ganz tollen Stufenplan der Regierung, der beweist, dass wir Bürger nun vollkommen entmündigt sind.

Das Originalvideo von der Loge:
https://www.youtube.com/watch?v=_FJVqwV4DIY&;t=0s

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https://t.me/estellatelegram
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healthpoliticsvaccinationvaccinelifemedicineculturegermanyeuropacovid19great reset
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