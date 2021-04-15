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Cos´e´il denaro?
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0 view • April 15, 2021
Se uno capisce cosa veramente e´il denaro capisce anche la cosidetta Matrix in cui e´intrappolato e vede come uscirne.
Il denaro e´la MISURA della ricchezza e noi siamo stati indotti ad identificarlo con la ricchezza.
Se domani sparisse tutto il denaro dal mondo, non cambierebbe NULLA.
E invece noi siamo stati indotti a credere che la quantita´di denaro era quello che ci permetteva di sopravvivere.
La Matrix in cui siamo immersi e´il linguaggio a cui siamo abituati e a cui la nostra coscienza attribuisce un certo significato.
Questo linguaggio sopravvive, ma arbitrariamente identifica significati diversi e la nostra mente, intrappolata, non riesce a capirli.
E´solo individuando l´inganno a cui siamo soggetti che riusciremo a liberarci.
Il denaro e´la MISURA della ricchezza e noi siamo stati indotti ad identificarlo con la ricchezza.
Se domani sparisse tutto il denaro dal mondo, non cambierebbe NULLA.
E invece noi siamo stati indotti a credere che la quantita´di denaro era quello che ci permetteva di sopravvivere.
La Matrix in cui siamo immersi e´il linguaggio a cui siamo abituati e a cui la nostra coscienza attribuisce un certo significato.
Questo linguaggio sopravvive, ma arbitrariamente identifica significati diversi e la nostra mente, intrappolata, non riesce a capirli.
E´solo individuando l´inganno a cui siamo soggetti che riusciremo a liberarci.
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