Cos´e´il denaro?

Se uno capisce cosa veramente e´il denaro capisce anche la cosidetta Matrix in cui e´intrappolato e vede come uscirne.

Il denaro e´la MISURA della ricchezza e noi siamo stati indotti ad identificarlo con la ricchezza.

Se domani sparisse tutto il denaro dal mondo, non cambierebbe NULLA.

E invece noi siamo stati indotti a credere che la quantita´di denaro era quello che ci permetteva di sopravvivere.

La Matrix in cui siamo immersi e´il linguaggio a cui siamo abituati e a cui la nostra coscienza attribuisce un certo significato.

Questo linguaggio sopravvive, ma arbitrariamente identifica significati diversi e la nostra mente, intrappolata, non riesce a capirli.



E´solo individuando l´inganno a cui siamo soggetti che riusciremo a liberarci.