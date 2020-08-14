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L'info en QuestionS #10 - émission du 13 août 2020
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6 views • August 14, 2020
1er août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=eAiMfj6LV90
Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Au programme de l’émission de ce soir animée par Tal Schaller :
En première partie, chaque intervenant partage son actualité, les démarches accomplies au service de la réinformation libre et indépendante. En deuxième partie, les chroniques habituelles consacrées, cette semaine, aux thèmes suivants :
— une analyse de la gestion de la crise du coronavirus à travers deux grilles de lecture : celle la stratégie du choc (de Naomi Klein) et de la théorie polyvagale (de Stephen Porges) ;
— un exposé d’un parcours de libération par rapport à cette propagande de peur, en trois étapes : le sevrage médiatique, le retour au bon sens et l’engagement dans l’action ;
— une démonstration des mensonges médiatiques et de la manipulation des chiffres à propos de la situation actuelle (nombre de cas, nombre de morts) ;
— une réflexion sur les éléments qui influencent négativement notre santé, sur la corruption dans le monde pharmaceutique et sur le principe du libre consentement éclairé permettant de défendre l’intégrité de notre corps.
En dernière partie, quelques recommandations concrètes et positives vous sont faites afin d’œuvrer tous ensemble au service de la vie et de la liberté.
Quelques références citées dans cette émission :
— pour rejoindre la nouvelle plateforme hébergeant Jean-Jacques Crèvecœur : https://fulllifechannel.com
— à propos de la décision de l’Europe d’accélérer la mise en marché des vaccins : https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/07/14/vaccine-against-covid-19-council-adopts-measures-to-facilitate-swift-development/
— à propos de la stratégie du choc de Naomi Klein : https://youtu.be/Mm8PZFz9T-E
— l’intervention du professeur Toussaint dans l’émission les Grandes Gueules : https://covidinfos.net/covid19/le-pr-toussaint-denonce-un-suicide-collectif-genere-par-le-conseil-scientifique-et-une-peur-irraisonnee-imposee-a-la-population/1625/
— à propos du documentaire « la fabrique du consentement » sur Edward Bernays : https://www.dailymotion.com/video/x6kqf6i
À propos de la série « L’info en questionS »
Cette série d’émissions hebdomadaires lancée le jeudi 11 juin 2020 est née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission "l'info en QuestionS" est également d'inviter des experts, des scientifiques et des professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens.
Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune. Retrouvez l'émission chaque jeudi à 20h00 Heure UE-France / 14h00 Heure Québec.
Les chaînes de l'équipe
— Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.fulllifechannel.com/
— Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
— Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
— Sophie Meulemans : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
— Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/user/thierry66pasteque
Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Au programme de l’émission de ce soir animée par Tal Schaller :
En première partie, chaque intervenant partage son actualité, les démarches accomplies au service de la réinformation libre et indépendante. En deuxième partie, les chroniques habituelles consacrées, cette semaine, aux thèmes suivants :
— une analyse de la gestion de la crise du coronavirus à travers deux grilles de lecture : celle la stratégie du choc (de Naomi Klein) et de la théorie polyvagale (de Stephen Porges) ;
— un exposé d’un parcours de libération par rapport à cette propagande de peur, en trois étapes : le sevrage médiatique, le retour au bon sens et l’engagement dans l’action ;
— une démonstration des mensonges médiatiques et de la manipulation des chiffres à propos de la situation actuelle (nombre de cas, nombre de morts) ;
— une réflexion sur les éléments qui influencent négativement notre santé, sur la corruption dans le monde pharmaceutique et sur le principe du libre consentement éclairé permettant de défendre l’intégrité de notre corps.
En dernière partie, quelques recommandations concrètes et positives vous sont faites afin d’œuvrer tous ensemble au service de la vie et de la liberté.
Quelques références citées dans cette émission :
— pour rejoindre la nouvelle plateforme hébergeant Jean-Jacques Crèvecœur : https://fulllifechannel.com
— à propos de la décision de l’Europe d’accélérer la mise en marché des vaccins : https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/07/14/vaccine-against-covid-19-council-adopts-measures-to-facilitate-swift-development/
— à propos de la stratégie du choc de Naomi Klein : https://youtu.be/Mm8PZFz9T-E
— l’intervention du professeur Toussaint dans l’émission les Grandes Gueules : https://covidinfos.net/covid19/le-pr-toussaint-denonce-un-suicide-collectif-genere-par-le-conseil-scientifique-et-une-peur-irraisonnee-imposee-a-la-population/1625/
— à propos du documentaire « la fabrique du consentement » sur Edward Bernays : https://www.dailymotion.com/video/x6kqf6i
À propos de la série « L’info en questionS »
Cette série d’émissions hebdomadaires lancée le jeudi 11 juin 2020 est née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission "l'info en QuestionS" est également d'inviter des experts, des scientifiques et des professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens.
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— Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
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— Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/user/thierry66pasteque
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