Frank Eckhardt: Exit-Strategie. Wissenswertes über Kanada aus Nova Scotia (Heller und Pfennig 1)

In der ersten Folge der der Finanz- und Wirtschaftstalkreihe „Heller und Pfennig“ spricht Luis Pazos mit Frank Eckhardt über dessen Hilfe für Auswanderer nach Neuschottland beim Grundstückserwerb und vielen praktischen Fragen.Mehr über Frank:F.E. Property Sales - Nova Scotia (Kanada)Cape Breton Eco Village - Selbstversorger Siedlung & Permakultur Projekt:Property Sales – Canada – Neusiedlerberatung – LanderwerbGrundstücke – Grundstück kaufen in Kanada – Farmprojekt – Urlaub – Auswandern nach KanadaWie immer stehen im Mittelpunkt dieser Gesprächsreihe von und mit Luis Pazos praktische Fragen zu Finanzen und Wirtschaft.Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch ein Abonnement von eigentümlich frei über ef-magazin.de und/oder über eine gezielte Spende für unsere Video- und Podcast-Formate:Per Paypal oder Kreditkarte:Oder per Banküberweisung an (Betr.: Ihr Lieblingsformat?):Lichtschlag Medien und Werbung KG, Volksbank Erft e.G.IBAN: DE58 3706 9252 6704 2880 16BIC CODE/SWIFT: GENO DE D1 EREHelfen Sie uns, die frohe Botschaft in vielen weiteren Videos und auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten: Politik ist nicht die Lösung, sondern das Problem.Vielen Dank für Ihre Unterstützung!Sie mögen auch unser journalistisches Portal und Magazin kennenlernen? Dann testen Sie doch ef einmal per unverbindlichem Schnupperabonnement: Wenn Sie das Stichwort „Heller und Pfennig“ eingeben, erhalten Sie gratis dazu auch einen Aphorismenband von Michael Klonovsky: