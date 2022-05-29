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This Is a Crime! They Are Building Their 'Hive Mind' Army! [26.05.2022]
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165 views • May 29, 2022
Problem-Reaction-Solution: https://duckduckgo.com/?q=problem+reaction+solution&;t=h_&ia=web
Trauma Based Mind Control 101: https://duckduckgo.com/?q=trauma+based+mind+control+101&;t=hc&va=g&ia=web
Predictive Programming (MKultra) https://duckduckgo.com/?q=predictive+programming+mkultra&;t=hx&va=g&ia=web
Social Engineering https://duckduckgo.com/?q=social+engineering&;t=hx&va=g&ia=web
Subliminal Messages: https://duckduckgo.com/?q=subliminal+messages+definition&;t=h_&ia=definition
Satanic Symbolism: https://duckduckgo.com/?q=Satanic+Symbolism&;t=h_&ia=web
Mass Psychosis: https://duckduckgo.com/?q=Mass+Psychosis&;t=h_&ia=web
Cognitive Dissonance: https://duckduckgo.com/?q=cognitive+dissonance&;t=h_&ia=web
What is Doublespeak NPM- and NewSpeak?: Professor William Lutz C-SPAN Interview [1989]:
https://www.bitchute.com/video/XS36lrC51Vkz/
Controlled Opposition: https://duckduckgo.com/?q=controlled+opposition&;t=h_&ia=web
Psyop: https://duckduckgo.com/?q=psyop+definition&;t=h_&ia=definition
Pharmacia (Sorcery disguised as Medicine): https://duckduckgo.com/?q=pharmacia&;t=h_&ia=web
'Virus' -> The name is from a Latin word meaning (“poison, slime, venom”)
MrE: What is Trauma- and Torture Based Mind Control MK-Ultra Programming ?
https://www.bitchute.com/video/iRmKxOHiHVnU/
https://www.bitchute.com/video/zY8JNgIsvsyS/
21,090 Views may 26, 2022
A CALL FOR AN UPRISING - 135K subscribers
https://youtu.be/nMEQ0jEREKI
https://www.youtube.com/channel/UCeUOId5AD19RhxhmqV8G6wQ
Trauma Based Mind Control 101: https://duckduckgo.com/?q=trauma+based+mind+control+101&;t=hc&va=g&ia=web
Predictive Programming (MKultra) https://duckduckgo.com/?q=predictive+programming+mkultra&;t=hx&va=g&ia=web
Social Engineering https://duckduckgo.com/?q=social+engineering&;t=hx&va=g&ia=web
Subliminal Messages: https://duckduckgo.com/?q=subliminal+messages+definition&;t=h_&ia=definition
Satanic Symbolism: https://duckduckgo.com/?q=Satanic+Symbolism&;t=h_&ia=web
Mass Psychosis: https://duckduckgo.com/?q=Mass+Psychosis&;t=h_&ia=web
Cognitive Dissonance: https://duckduckgo.com/?q=cognitive+dissonance&;t=h_&ia=web
What is Doublespeak NPM- and NewSpeak?: Professor William Lutz C-SPAN Interview [1989]:
https://www.bitchute.com/video/XS36lrC51Vkz/
Controlled Opposition: https://duckduckgo.com/?q=controlled+opposition&;t=h_&ia=web
Psyop: https://duckduckgo.com/?q=psyop+definition&;t=h_&ia=definition
Pharmacia (Sorcery disguised as Medicine): https://duckduckgo.com/?q=pharmacia&;t=h_&ia=web
'Virus' -> The name is from a Latin word meaning (“poison, slime, venom”)
MrE: What is Trauma- and Torture Based Mind Control MK-Ultra Programming ?
https://www.bitchute.com/video/iRmKxOHiHVnU/
https://www.bitchute.com/video/zY8JNgIsvsyS/
21,090 Views may 26, 2022
A CALL FOR AN UPRISING - 135K subscribers
https://youtu.be/nMEQ0jEREKI
https://www.youtube.com/channel/UCeUOId5AD19RhxhmqV8G6wQ
Keywords
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