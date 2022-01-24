Extraits de la déposition sous serment du Dr S. A. Plotkin à propos de ses "travaux" sur les vaccins 11 janvier 2018

Shofar Teruah 45 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

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Stanley Alan Plotkin est un médecin américain qui travaille comme consultant auprès des fabricants de vaccins et qui a inventé le vaccin contre la rubéole.



la déposition vidéo de Stanley A. Plotkin, a duré 9 heures et a eu lieu le 11 janvier 2018, à New Hope, Pennsylvanie, dans l'État du Michigan, devant la Cour de Circuit de la Division de la famille du comté d'Oakland. (Lori Matheson f / k / a Lori Ann Schmitt, plaignante contre Michael Schmitt, défendeur. Affaire n ° 2015-831539-DM)



Les conflits d'intérêts de Stanley Plotkin y ont été discutés lorsqu'il a été interrogé par l'avocat américain Aaron Siri lors de sa déposition dans cette affaire judiciaire opposant Lori Matheson à son ex-mari Michael Schmitt concernant la vaccination de leur fille de deux ans, M. Siri a obtenu de lui des détails sur l'étendue de ses conflits d'intérêts dans le secteur, par exemple le travail de conseil de Plotkin pour :



Sanofi, Merck, Glaxo et Pfizer, et son association avec Dynavax Technologies, MyMetics, Inovio, CureVac AG, SynVaccine, GeoVax Labs, GlycoVaxyn AG, Adjuvance Technologies, BioNet-Asia, Abcombi Biosciences, Hookipa Biotech, et il a également été nommée début novembre 2019, à 88 ans, au conseil scientifique du laboratoire de recherches Valneva pour la fabrication de vaccins…



Il a notamment confirmé avoir procédé à des tests expérimentaux des vaccins sur des orphelins, des enfants handicapés mentaux, sur des bébés de mères purgeant des peines

de prison, sur 1 million de personnes dans le Congo belge colonial de l'époque, et plus encore.



(imprimez le PDF et partagez le svp!) VIDEO CENSURÉE SUR MES 2 CHAÎNES YOUTUBE!Texte imprimable ici : https://drive.google.com/file/d/1F8lUXHx5WcYSCcDIKsuFJWBvM0OrvIxj/view?usp=sharing Stanley Alan Plotkin est un médecin américain qui travaille comme consultant auprès des fabricants de vaccins et qui a inventé le vaccin contre la rubéole.la déposition vidéo de Stanley A. Plotkin, a duré 9 heures et a eu lieu le 11 janvier 2018, à New Hope, Pennsylvanie, dans l'État du Michigan, devant la Cour de Circuit de la Division de la famille du comté d'Oakland. (Lori Matheson f / k / a Lori Ann Schmitt, plaignante contre Michael Schmitt, défendeur. Affaire n ° 2015-831539-DM)Les conflits d'intérêts de Stanley Plotkin y ont été discutés lorsqu'il a été interrogé par l'avocat américain Aaron Siri lors de sa déposition dans cette affaire judiciaire opposant Lori Matheson à son ex-mari Michael Schmitt concernant la vaccination de leur fille de deux ans, M. Siri a obtenu de lui des détails sur l'étendue de ses conflits d'intérêts dans le secteur, par exemple le travail de conseil de Plotkin pour :Sanofi, Merck, Glaxo et Pfizer, et son association avec Dynavax Technologies, MyMetics, Inovio, CureVac AG, SynVaccine, GeoVax Labs, GlycoVaxyn AG, Adjuvance Technologies, BioNet-Asia, Abcombi Biosciences, Hookipa Biotech, et il a également été nommée début novembre 2019, à 88 ans, au conseil scientifique du laboratoire de recherches Valneva pour la fabrication de vaccins…Il a notamment confirmé avoir procédé à des tests expérimentaux des vaccins sur des orphelins, des enfants handicapés mentaux, sur des bébés de mères purgeant des peinesde prison, sur 1 million de personnes dans le Congo belge colonial de l'époque, et plus encore.(imprimez le PDF et partagez le svp!) Keywords vaccinsdr stanley plotkinfoeuts avortesdeposition sousserment

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