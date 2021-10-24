Hat Joe Biden gesagt, er sei gar nicht der US-Präsident❓ Transkript ↓

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0 view • October 24, 2021



Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

Der Aufwachprozess nimmt Fahrt auf ...

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(Publikum: "FUCK JOE BIDEN")

„Wenn Ihr mir zuhört, sage ich es Euch, „Wenn Ihr mir zuhört, sage ich es Euch.

Ich stelle nicht die Frage... Seid 'mal für eine Sekunde ruhig! Das ist keine Trump-Veranstaltung! (APPLAUS)

Ihr habt einen Grund verägert zu sein. Wenn Ihr zuhören würdet! Wenn Ihr zuhören würdet!

Wärd Ihr bereit, mich nach der Veranstaltung zu treffen? - Denn ich werde klarstellen, dass Ihr nicht den Präsidenten der Vereinigten Staaten abwertet, Das könnt Ihr nicht. Ich sage das. Ich kann es jetzt nicht machen.

Ich bin nicht der Präsident!“

• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •

Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?

1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!

2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln

3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!

D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [

Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awakerⅠ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ ⅠDer Aufwachprozess nimmt Fahrt auf ...B̲i̲t̲t̲e̲: Abonnieren • Bewerten • Kommentieren • V​erbreiten(Publikum: "FUCK JOE BIDEN")„Wenn Ihr mir zuhört, sage ich es Euch, „Wenn Ihr mir zuhört, sage ich es Euch.Ich stelle nicht die Frage... Seid 'mal für eine Sekunde ruhig! Das ist keine Trump-Veranstaltung! (APPLAUS)Ihr habt einen Grund verägert zu sein. Wenn Ihr zuhören würdet! Wenn Ihr zuhören würdet!Wärd Ihr bereit, mich nach der Veranstaltung zu treffen? - Denn ich werde klarstellen, dass Ihr nicht den Präsidenten der Vereinigten Staaten abwertet, Das könnt Ihr nicht. Ich sage das. Ich kann es jetzt nicht machen.Ich bin nicht der Präsident!“• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [ https://bridgeurl.com/aufwachen Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! Keywords donald trumpjoe bidenfake

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