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22.02.2021. Что строят у стены плача и страшные новости из Китая (Выпуск № 190 часть II (2)).
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6626 views • February 19, 2021
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Содержание:
05:25 МОЛЧАНИЕ УВЕКОВЕЧИВАЕТ СМЕРТЕЛЬНУЮ ЛОЖЬ. ЛЕГЕНДАРНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ РОБЕРТА УИЛЛНЕРА 7.12.1994. https://www.youtube.com/watch?v=s7g7lmjdYdg.
09:46 Инфекционистка ответила на вопросы о вакцинации в Украине. https://www.youtube.com/watch?v=9Us7dOGWigw.
12:29 Новое Правительство России Путин посадил Навального. https://www.youtube.com/watch?v=YRNH2H5aEFo&;feature=youtu.be.
20:18 Письмо слушателя. Объявление в Германии.
21:18 Митинг в Вене против ограничений COVID-19 / LIVE 13.02.21. https://www.youtube.com/watch?v=kyXo2OcqeMM&;feature=youtu.be.
26:11 Привитый от COVID заражает здоровых: Глава НИИ сделал важное заявление. https://yandex.ru/turbo/tsargrad.tv/s/news/privityj-ot-covid-zarazhaet-zdorovyh-glava-nii-sdelal-vazhnoe-zajavlenie_318270.
28:00 Россиянам предрекли лечение с помощью чипирования. https://news.mail.ru/society/45095299/.
29:15 "АНТИХРИСТ ПОКОРИТ МИР ЧЕРЕЗ ЧРЕВО!" СТАРЕЦ НЕКТАРИЙ. https://www.youtube.com/watch?v=M-SFFM3CiFI.
32:59 ИСПОВЕДЬ МАТЕРИ,СДЕЛАВШЕЙ АБОРТЫ.ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ. https://youtu.be/wyN2JDlKD0k.
46:35 В Польше прошли акции против запрета абортов. https://www.youtube.com/watch?v=kvYvwrjY1Io.
47:24 Ад для женщин: в Польше протестуют против запрета на аборты с патологией плода. https://www.youtube.com/watch?v=qKbr5OS8RmM.
52:00 Схимонахиня Антония - свидетельства о правиле за аборты. https://www.youtube.com/watch?v=iehQ3uYoqmI.
53:18 Диалог следователя с верующим священником (мирянином). Лопатин Евгений Мытищи. https://www.youtube.com/watch?v=0TJcxm8uoyc.
01:00:52 Человеческие поступки #2. https://www.youtube.com/watch?v=7PwD_sKB39o.
Сегодня мы напомним, что убивает не СПИД, а лекарства против СПИДа. Узнаем, как планируется вакцинация от ковид-19 в Украине. Увидим, как проходят акции против вакцинации в Германии и Австрии. Также узнаем, что привитый от ковид-19 заражает других людей. Посмотрим исповедь матери, которая делала аборты, также увидим протесты женщин в Польше против запретов абортов. Расскажем о свидетельстве схимонахини Антонии о правиле за аборты (на нашем сайте на эту тему есть 4 видео).
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
05:25 МОЛЧАНИЕ УВЕКОВЕЧИВАЕТ СМЕРТЕЛЬНУЮ ЛОЖЬ. ЛЕГЕНДАРНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ РОБЕРТА УИЛЛНЕРА 7.12.1994. https://www.youtube.com/watch?v=s7g7lmjdYdg.
09:46 Инфекционистка ответила на вопросы о вакцинации в Украине. https://www.youtube.com/watch?v=9Us7dOGWigw.
12:29 Новое Правительство России Путин посадил Навального. https://www.youtube.com/watch?v=YRNH2H5aEFo&;feature=youtu.be.
20:18 Письмо слушателя. Объявление в Германии.
21:18 Митинг в Вене против ограничений COVID-19 / LIVE 13.02.21. https://www.youtube.com/watch?v=kyXo2OcqeMM&;feature=youtu.be.
26:11 Привитый от COVID заражает здоровых: Глава НИИ сделал важное заявление. https://yandex.ru/turbo/tsargrad.tv/s/news/privityj-ot-covid-zarazhaet-zdorovyh-glava-nii-sdelal-vazhnoe-zajavlenie_318270.
28:00 Россиянам предрекли лечение с помощью чипирования. https://news.mail.ru/society/45095299/.
29:15 "АНТИХРИСТ ПОКОРИТ МИР ЧЕРЕЗ ЧРЕВО!" СТАРЕЦ НЕКТАРИЙ. https://www.youtube.com/watch?v=M-SFFM3CiFI.
32:59 ИСПОВЕДЬ МАТЕРИ,СДЕЛАВШЕЙ АБОРТЫ.ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ. https://youtu.be/wyN2JDlKD0k.
46:35 В Польше прошли акции против запрета абортов. https://www.youtube.com/watch?v=kvYvwrjY1Io.
47:24 Ад для женщин: в Польше протестуют против запрета на аборты с патологией плода. https://www.youtube.com/watch?v=qKbr5OS8RmM.
52:00 Схимонахиня Антония - свидетельства о правиле за аборты. https://www.youtube.com/watch?v=iehQ3uYoqmI.
53:18 Диалог следователя с верующим священником (мирянином). Лопатин Евгений Мытищи. https://www.youtube.com/watch?v=0TJcxm8uoyc.
01:00:52 Человеческие поступки #2. https://www.youtube.com/watch?v=7PwD_sKB39o.
Сегодня мы напомним, что убивает не СПИД, а лекарства против СПИДа. Узнаем, как планируется вакцинация от ковид-19 в Украине. Увидим, как проходят акции против вакцинации в Германии и Австрии. Также узнаем, что привитый от ковид-19 заражает других людей. Посмотрим исповедь матери, которая делала аборты, также увидим протесты женщин в Польше против запретов абортов. Расскажем о свидетельстве схимонахини Антонии о правиле за аборты (на нашем сайте на эту тему есть 4 видео).
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