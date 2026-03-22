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GROW WINGS LOVE
HERMES THOTH 2
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GROW WINGS LOVE

GLOBAL SPIRIT II-TRACK 3



IN MY SLEEPY WAKEFUL DREAM

MY HEART WAS LOST TO DOUBT

IN MY DREAM I TRY TO WAKE 

TO FIND MY HEART ONCE MORE

NOW THE WINDS OF TIME BLOW STRONGER

SWEEP AWAY ALL DOUBT ONCE MORE

LET THE WINDS OF HATE GROW STRONGER

FROM WHENCE MY WINGS ARE GROWN

LET THEM BLOW……LET THEM BLOW

LET THEM BLOW……LET THEM BLOW


FROM THE VERY FIRST OF MY REMEMBRANCE

OF MY HEART’S PASSIONATE LOVE FOR YOU

MY SENSE OF HOPE THAT LOVE WOULD TRIUMPH

RULED MY EVERY DEED

AND ALL YOU HAD TO DO…….AND YOU DO IT SO VERY WELL

WAS ALLOW ME IN WITH A SMILE SO REAL AND TRUE


BREAK


LOVE…..GROW WINGS LOVE

FLY TO ME…..LOVE…..FLY TO ME


PICK ME UP AND LET ME GO…..NOW I REMEMBER WHAT TO DO

LET THE WINDS OF FLIGHT GATHER STRONG ENOUGH TO LIFT ME OFF

PICK ME UP AND LET ME GO…..NOW I REMEMBER WHAT TO DO

LET THE WINDS OF LOVE GATHER STRONG…..SEND ME ON


BREAK


LOVE……GROW WINGS LOVE

FLY TO ME…..LOVE….FLY TO ME


AND NOW THAT YOU HAVE COME TO HELP

THE WINDS OF DEATH DIE DOWN

COME IN FROM THE STORM…..LET ME CALM YOUR FEARS

FOR AS LONG AS WE ARE ONE

IN LOVE WITH ALL THAT’S LOST AND ALL THAT’S FOUND

WE SHALL FIND NOTHING’S LOST AND ALL IS FOUND


PICK ME UP AND LET ME GO…….I REMEMBER 

IT’S LOVE THAT LIFTS ME OFF AND SENDS ME ON

HELP ME LEARN TO FLY OH, LOVE…..LIFT ME UP AND SET ME FREE

PICK ME UP AND LET ME GO

MY HEART DOES SOAR……MY WINGS DO FLUTTER AND THEY FLOW

I RMEMBER YOU…….HELP ME LEARN ONCE MORE


HELP ME LEARN TO LOVE…….HELP ME LEARN TO FLY

HELP ME LEARN TO LOVE…….


Keywords
prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
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