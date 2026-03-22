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GROW WINGS LOVE
GLOBAL SPIRIT II-TRACK 3
IN MY SLEEPY WAKEFUL DREAM
MY HEART WAS LOST TO DOUBT
IN MY DREAM I TRY TO WAKE
TO FIND MY HEART ONCE MORE
NOW THE WINDS OF TIME BLOW STRONGER
SWEEP AWAY ALL DOUBT ONCE MORE
LET THE WINDS OF HATE GROW STRONGER
FROM WHENCE MY WINGS ARE GROWN
LET THEM BLOW……LET THEM BLOW
LET THEM BLOW……LET THEM BLOW
FROM THE VERY FIRST OF MY REMEMBRANCE
OF MY HEART’S PASSIONATE LOVE FOR YOU
MY SENSE OF HOPE THAT LOVE WOULD TRIUMPH
RULED MY EVERY DEED
AND ALL YOU HAD TO DO…….AND YOU DO IT SO VERY WELL
WAS ALLOW ME IN WITH A SMILE SO REAL AND TRUE
BREAK
LOVE…..GROW WINGS LOVE
FLY TO ME…..LOVE…..FLY TO ME
PICK ME UP AND LET ME GO…..NOW I REMEMBER WHAT TO DO
LET THE WINDS OF FLIGHT GATHER STRONG ENOUGH TO LIFT ME OFF
PICK ME UP AND LET ME GO…..NOW I REMEMBER WHAT TO DO
LET THE WINDS OF LOVE GATHER STRONG…..SEND ME ON
BREAK
LOVE……GROW WINGS LOVE
FLY TO ME…..LOVE….FLY TO ME
AND NOW THAT YOU HAVE COME TO HELP
THE WINDS OF DEATH DIE DOWN
COME IN FROM THE STORM…..LET ME CALM YOUR FEARS
FOR AS LONG AS WE ARE ONE
IN LOVE WITH ALL THAT’S LOST AND ALL THAT’S FOUND
WE SHALL FIND NOTHING’S LOST AND ALL IS FOUND
PICK ME UP AND LET ME GO…….I REMEMBER
IT’S LOVE THAT LIFTS ME OFF AND SENDS ME ON
HELP ME LEARN TO FLY OH, LOVE…..LIFT ME UP AND SET ME FREE
PICK ME UP AND LET ME GO
MY HEART DOES SOAR……MY WINGS DO FLUTTER AND THEY FLOW
I RMEMBER YOU…….HELP ME LEARN ONCE MORE
HELP ME LEARN TO LOVE…….HELP ME LEARN TO FLY
HELP ME LEARN TO LOVE…….