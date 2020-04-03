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Mainstream Lügen aufgedeckt! Leere Krankenhäuser! Hospital Employee Assaults...
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6 views • April 03, 2020
Leere Krankenhäuser! Corona Virus COVID-19 - Mainstream Lügen aufgedeckt! Hospital Employee Assaults Citizen Journalist As #FilmYourHospital Goes Viral.
NEW YORK- Kein Massensterben, kein Chaos, keine Leichenberge, keine Pandemie, kein COVID-19:
https://www.youtube.com/watch?v=mI1ZdTFkN1Y
Re-Upload: https://www.youtube.com/watch?v=uzXHwYrkqtk&t=829s
Leere Krankenhäuser, keine Apokalypse wie von den Mainstream Medien verbreitet. COVID-19 ist die größte Lüge der Menschheit.
Mehr findest du auf:
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#FilmYourHospital
#CoronaHoax
https://twitter.com/hashtag/FilmYourHospital?src=hashtag_click&f=live
https://twitter.com/hashtag/CoronaHoax?src=hashtag_click
COVID-19 Exposed
Die Lügen-Märchen der Mainstream Medien
NEW YORK- Kein Massensterben, kein Chaos, keine Leichenberge, keine Pandemie, kein COVID-19:
https://www.youtube.com/watch?v=mI1ZdTFkN1Y
Re-Upload: https://www.youtube.com/watch?v=uzXHwYrkqtk&t=829s
Leere Krankenhäuser, keine Apokalypse wie von den Mainstream Medien verbreitet. COVID-19 ist die größte Lüge der Menschheit.
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