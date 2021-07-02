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ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
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0 view • July 02, 2021
ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ https://ugetube.com/watch/AyBHSstr6q4j3bZ , https://rumble.com/vjbydz-32470487.html .
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ.
ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ ΦΟΝΙΚΕΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΠΟΛΥ ΦΟΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΛΛΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ 1918 ΜΕ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΝΕΚΡΟΥΣ.
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. ΔΕΝ ΖΟΥΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥΣ ΓΥΑΛΙΝΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ.
ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΣΑΝ ΤΟΝ ΛΗΣΤΗ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΜΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ: ‟ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ”. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ.
ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ ΦΟΝΙΚΕΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΠΟΛΥ ΦΟΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΛΛΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ 1918 ΜΕ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΝΕΚΡΟΥΣ.
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. ΔΕΝ ΖΟΥΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥΣ ΓΥΑΛΙΝΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ.
ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΣΑΝ ΤΟΝ ΛΗΣΤΗ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΜΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ: ‟ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ”. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.
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