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[VOSTFR] ZapActu Jay, The Atlantic Journal, Trump, BLM etc
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0 view • June 15, 2021
Bonjour à tous et heureux de vous revoir.
Un petit #ZapActu pour la reprise de la chaine.
Paix et amour les amis 🙏❤️
☑️ Vidéos originales et quelques liens en rapport avec la video :
https://youtu.be/jMRaC-RhXKQ
https://www.youtube.com/watch?v=T6U6QesI7zc
https://youtu.be/SPWKKHSmGx8
https://youtu.be/E9hMNddj4bM
https://twitter.com/OldRowSwig/status/1301734357166698497
https://twitter.com/i/status/1302060108898357257
https://youtu.be/cJWlw1o5fog
https://youtu.be/TX16K6GVWlg
https://youtu.be/be4YP2qch3w
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8683847/Friend-Patriot-Prayer-supporter-shot-dead-Portland-says-hunted-executed.html
https://www.clarkcountytoday.com/news/patriot-prayer-leader-joey-gibson-addresses-death-of-aaron-danielson/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kate_Brown
https://en.wikipedia.org/wiki/Jo_Ann_Hardesty
https://www.breitbart.com/politics/2020/09/05/black-lives-matter-protesters-riot-in-rochester-harass-restaurant-patrons/
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Atlantic
https://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Wheeler
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rand_Paul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kamala_Harris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mort_de_Breonna_Taylor
Me soutenir si vous le souhaitez ce n'est pas une obligation mais ça aiderait beaucoup la chaine à se développer pour le futur :
✅ http://www.miniver1984.com/nous-soutenir
📧 Miniver1984@protonmail[.]com
Merci à vous.
Un petit #ZapActu pour la reprise de la chaine.
Paix et amour les amis 🙏❤️
☑️ Vidéos originales et quelques liens en rapport avec la video :
https://youtu.be/jMRaC-RhXKQ
https://www.youtube.com/watch?v=T6U6QesI7zc
https://youtu.be/SPWKKHSmGx8
https://youtu.be/E9hMNddj4bM
https://twitter.com/OldRowSwig/status/1301734357166698497
https://twitter.com/i/status/1302060108898357257
https://youtu.be/cJWlw1o5fog
https://youtu.be/TX16K6GVWlg
https://youtu.be/be4YP2qch3w
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8683847/Friend-Patriot-Prayer-supporter-shot-dead-Portland-says-hunted-executed.html
https://www.clarkcountytoday.com/news/patriot-prayer-leader-joey-gibson-addresses-death-of-aaron-danielson/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kate_Brown
https://en.wikipedia.org/wiki/Jo_Ann_Hardesty
https://www.breitbart.com/politics/2020/09/05/black-lives-matter-protesters-riot-in-rochester-harass-restaurant-patrons/
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Atlantic
https://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Wheeler
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rand_Paul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kamala_Harris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mort_de_Breonna_Taylor
Me soutenir si vous le souhaitez ce n'est pas une obligation mais ça aiderait beaucoup la chaine à se développer pour le futur :
✅ http://www.miniver1984.com/nous-soutenir
📧 Miniver1984@protonmail[.]com
Merci à vous.
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