Klaus Schwab - O declaratie pe care trebuie sa o vedeti / auziti

Preluat de pe Telegram. | Pentru cine se mai îndoiește de faptul că această grupare este o caracatiță infiltrată în toată societatea și în aproape toată lumea, și acționează subversiv pentru a-și îndeplini planurile globaliste de control și dominare.

Recunoaște pe față chiar unul dintre ei: Klaus Schwab susține că "are" (adică are la degetul mic) economia, politica, guvernele, ONG-uri, sindicate, mass-media, experți, oameni de știință, academicieni, lideri religioși.

Câtă încredere puteți avea în acest om? (și în politicile sale Marea Resetare / A Patra Revoluție Industrială)