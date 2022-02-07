© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Klaus Schwab - O declaratie pe care trebuie sa o vedeti / auziti
Follow
0
Share
Report
11 views • February 07, 2022
Preluat de pe Telegram. | Pentru cine se mai îndoiește de faptul că această grupare este o caracatiță infiltrată în toată societatea și în aproape toată lumea, și acționează subversiv pentru a-și îndeplini planurile globaliste de control și dominare.
Recunoaște pe față chiar unul dintre ei: Klaus Schwab susține că "are" (adică are la degetul mic) economia, politica, guvernele, ONG-uri, sindicate, mass-media, experți, oameni de știință, academicieni, lideri religioși.
Câtă încredere puteți avea în acest om? (și în politicile sale Marea Resetare / A Patra Revoluție Industrială)
Recunoaște pe față chiar unul dintre ei: Klaus Schwab susține că "are" (adică are la degetul mic) economia, politica, guvernele, ONG-uri, sindicate, mass-media, experți, oameni de știință, academicieni, lideri religioși.
Câtă încredere puteți avea în acest om? (și în politicile sale Marea Resetare / A Patra Revoluție Industrială)
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.