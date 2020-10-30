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Namibija. Interviu su namibijiečiu 2020 10 30
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24 views • October 30, 2020
Tęsiama naujienų ciklą iš Namibijos. Šį kartą Lina kalbino išskirtinį žmogų, jų komandos gidą Namibijoje, Friedhelm von Seydlitz. Jis yra trečios kartos vokiečių išeivių palikuonis Namibijoje. Kaip atrodo Namibija pasaulio kontekste? Kokie santykiai su PAR? Koks pašnekovo požiūris į pasaulinius įvykius?
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Pavaišinkite mus puodeliu kavos:
Viešoji įstaiga „Liber continens“
Im. k. 302417839
Kelmijos sodų 65-oji g. 22, Vilnius
Atsiskaitomoji sąskaita
Paysera: EVP6510009990152
SWIFT: LT223500010009990152
Aukojant mokėjimo paskirtyje nurodykite „auka“.
Autoriaus Patreon:
Liepa: https://www.patreon.com/Liepa2
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