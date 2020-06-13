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Pierre Perret - Les confinis
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5 views • June 13, 2020
Import YT 9 juin 2020 :
Chaîne YT Pierre Perret. :
Chanson inédite : à l'occasion du confinement, Pierre Perret a sorti sa plume de poète et créé cette pépite : Les confinis !!
Il la chantera lors de la nouvelle tournée : "Mes adieux provisoires", à Pleyel les 10 et 11 octobre ainsi que dans toute la France, Belgique, Suisse.
Son nouveau livre "Aphorismes and Blues" paraîtra le 24 juin prochain ! https://www.librairies-sorcieres.fr/livre/16872196-aphorismes-blues-pierre-perret-irfan-le-label
Licence : Licence de paternité Creative Commons (réutilisation autorisée)
Chaîne YT Pierre Perret. :
Chanson inédite : à l'occasion du confinement, Pierre Perret a sorti sa plume de poète et créé cette pépite : Les confinis !!
Il la chantera lors de la nouvelle tournée : "Mes adieux provisoires", à Pleyel les 10 et 11 octobre ainsi que dans toute la France, Belgique, Suisse.
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