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Preghiera e Meditazione - Kadoish Kadoish Adonai Tsebayoth (Alleluja)- Lezione 13
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Pratica di Preghiera e Meditazione - (praticare se possibile alle 21.11)
https://chat.whatsapp.com/JOkhQdernKV...
(ENTRA A FAR PARTE DEL GRUPPO WHATS'APP DEI PRATICANTI)
- Recitazione della Grande Invocazione
- Recitazione Preghiera della sera
- Recitazione OM CHRIST OM
- Video MESSAGGIO DAL FUTURO
- Canto DIO LO SA
- Canto ALLORA LODA
I mantra sono delle brevi ma molto potenti formule sonore in grado di trasformare ed elevare la coscienza, con i mantra siamo in grado di dominare le funzioni mentali mettendoci in connessione con il grande potere che è in noi, possiamo chiamarlo Signore Supremo o Sé interiore, ma stiamo comunque evocando la nostra parte migliore.
I mantra sono formati da sillabe in lingua sanscrita, vengono ripetuti come dei canti per un numero pari a 108 volte, la ripetizione crea una spirale di energia che conduce tutti i nostri pensieri verso la sfera spirituale trasformandoli e purificandoli, conferendo un enorme beneficio a livello spirituale, mentale e fisico.
In questa lezione presentiamo il mantra: Kadoish Kadoish Adonai Tsebayoth
Il mantra Kodoish unisce tutti i bioritmi del corpo (personalità incarnata) con i ritmi spirituali del corpo del Sé Superiore (Aggiustatore di Pensiero), in modo che tutti i sistemi circolatori operino come un battito del cuore cosmico.
Il mantra Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Tsebayoth dovrebbe essere fatto per discernere tra le forze celesti spirituali e quelle “negative”.
Il saluto attiva uno schema di risonanza con il Trono del Padre che le “forze negative” non possono sopportare quando vengono salutati con questo saluto. Questo saluto è così forte che “le forze negative” non possono rimanere neppure per un lasso di tempo in presenza della loro vibrazione.
Il mantra Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Tsebayoth crea distorsioni temporali-mentali-spirituali all’interno del nostro corpo, che ci permettono di crescere da un piccolo microcosmo al livello vicino alla Divinità. Il mantra Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Tsebayoth è la chiave per la trasformazione e la vibrazione centrale che coordina tutte le vibrazioni con il veicolo spirituale dell’Uomo
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I mantra sono delle brevi ma molto potenti formule sonore in grado di trasformare ed elevare la coscienza, con i mantra siamo in grado di dominare le funzioni mentali mettendoci in connessione con il grande potere che è in noi, possiamo chiamarlo Signore Supremo o Sé interiore, ma stiamo comunque evocando la nostra parte migliore.
I mantra sono formati da sillabe in lingua sanscrita, vengono ripetuti come dei canti per un numero pari a 108 volte, la ripetizione crea una spirale di energia che conduce tutti i nostri pensieri verso la sfera spirituale trasformandoli e purificandoli, conferendo un enorme beneficio a livello spirituale, mentale e fisico.
In questa lezione presentiamo il mantra: Kadoish Kadoish Adonai Tsebayoth
Il mantra Kodoish unisce tutti i bioritmi del corpo (personalità incarnata) con i ritmi spirituali del corpo del Sé Superiore (Aggiustatore di Pensiero), in modo che tutti i sistemi circolatori operino come un battito del cuore cosmico.
Il mantra Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Tsebayoth dovrebbe essere fatto per discernere tra le forze celesti spirituali e quelle “negative”.
Il saluto attiva uno schema di risonanza con il Trono del Padre che le “forze negative” non possono sopportare quando vengono salutati con questo saluto. Questo saluto è così forte che “le forze negative” non possono rimanere neppure per un lasso di tempo in presenza della loro vibrazione.
Il mantra Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Tsebayoth crea distorsioni temporali-mentali-spirituali all’interno del nostro corpo, che ci permettono di crescere da un piccolo microcosmo al livello vicino alla Divinità. Il mantra Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Tsebayoth è la chiave per la trasformazione e la vibrazione centrale che coordina tutte le vibrazioni con il veicolo spirituale dell’Uomo
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