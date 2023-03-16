Terra Piatta - la Chat GPT non è poi così intelligente 16 Marzo 2023

ATTENZIONE: al minuto 00:52 ho commesso una svista nello scrivere: ho invertito GPT con GTP e nella lettura non ho fatto caso a questo errore. Mi scuso per il disagio.

Link originale https://youtu.be/yJ4dQmX8iLI

Gran parte del livello intellettuale degli esseri umani hanno cessato di esistere, e quindi è impossibile per noi creare QUALCOSA di intelligente.





Questo è il motivo per cui ChatGPT NON ha INTELLIGENZA di sorta. Proprio come i programmatori.

ATTENZIONE: TUTTI I LINK DEI VIDEO BRIGHTEON SONO BANNATI A LIVELLO MONDIALE DALLA MAGGIOR PARTE DEI SOCIAL (es. Facebook, Twitter, ecc.)AL MOMENTO FUNZIONA TELEGRAM E QUASI TUTTE LE E MAIL.

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Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.

Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.

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