Terra Piatta - la Chat GPT non è poi così intelligente 16 Marzo 2023

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ATTENZIONE: al minuto 00:52 ho commesso una svista nello scrivere: ho invertito GPT con GTP e nella lettura non ho fatto caso a questo errore. Mi scuso per il disagio.
Link originale https://youtu.be/yJ4dQmX8iLI
Gran parte del livello intellettuale degli esseri umani hanno cessato di esistere, e quindi è impossibile per noi creare QUALCOSA di intelligente.
Questo è il motivo per cui ChatGPT NON ha INTELLIGENZA di sorta. Proprio come i programmatori.
ATTENZIONE: TUTTI I LINK DEI VIDEO BRIGHTEON SONO BANNATI A LIVELLO MONDIALE DALLA MAGGIOR PARTE DEI SOCIAL (es. Facebook, Twitter, ecc.)AL MOMENTO FUNZIONA TELEGRAM E QUASI TUTTE LE E MAIL.
https://www.tinelli.eu
Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.
Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.
Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli