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HOLD-UP film documentaire
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163 views • November 13, 2020
Un film de Pierre Barnérias proposant une autre lecture sur la crise liée au COVID-19. Malheureusement censuré à plusieurs reprises. A voir et à partager sans modération…
La pandémie de la Covid-19 a donné lieu à des échanges contradictoires entre médecins, spécialistes, professeurs, hommes politiques et experts, le tout orchestré et alimenté par le feu nourri des médias. Les scientifiques se sont ainsi retrouvés discrédités avec notamment l’affaire du Lancet. Le Conseil scientifique, censé piloter cette pandémie, est ouvertement accusé d’incompétence et d’arrogance, preuves à l’appui. Et nous dans tout ça ? Que penser ? Que faire avec toutes ces informations ? Qui croire ?
Produit par TProd: https://tprod.fr/project/hold-up/
Soutenons ce projet ici - pour qu'ils puissent rentrer dans leurs frais et produire différentes versions étrangères (anglais, espagnol, italien, allemand): https://fr.tipeee.com/hold-up-le-documentaire
* N'oubliez mettre un petit pouce et de partager si vous avez aimé.
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This video may contain copyrighted material the use of which has not been specifically authorized by the copyright owner. Such material has been made available for the purposes of education and understanding of current issues.
La pandémie de la Covid-19 a donné lieu à des échanges contradictoires entre médecins, spécialistes, professeurs, hommes politiques et experts, le tout orchestré et alimenté par le feu nourri des médias. Les scientifiques se sont ainsi retrouvés discrédités avec notamment l’affaire du Lancet. Le Conseil scientifique, censé piloter cette pandémie, est ouvertement accusé d’incompétence et d’arrogance, preuves à l’appui. Et nous dans tout ça ? Que penser ? Que faire avec toutes ces informations ? Qui croire ?
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