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GOVERNMENT AND HAND-MAIDEN BUREAUCRATS CAUSE ALL PROBLEMS
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33 views • August 19, 2020
Excerpt 1 GOVERNMENT AND HAND-MAIDEN BUREAUCRATS CAUSE ALL PROBLEMS.
IT IS NOT GOVERNMENT'S MISSION, JOB, OR MANDATE TO RUN AROUND TRYING TO ERADICATE VIRUSES - RUNNING AROUND TRYING TO ERADICATE VIRUSES IS A TWISTED, ABSURD, ABUSIVE FORM OF CONDUCT AND AN EXCUSE FOR ABDICATING THE RESPONSIBILITY TO GOVERN - TYRANNY IS NOT GOVERNANCE .
THE PROJECTIONS WERE WRONG THE RESPONSES WERE WRONG - WE MUST GET OFF THE WRONG PATH - GOVERNMENTS MUST STOP TERRORIZING, ROBBING, MURDERING, AND TORMENTING THEIR CITIZENS AND INFRINGING ON THE BASIC FREEDOMS TO BE ALIVE, TO PROSPER AND TO CONTINUE TO BE WESTERNIZED CIVILIZATION
IT IS NOT GOVERNMENT'S MISSION, JOB, OR MANDATE TO RUN AROUND TRYING TO ERADICATE VIRUSES - RUNNING AROUND TRYING TO ERADICATE VIRUSES IS A TWISTED, ABSURD, ABUSIVE FORM OF CONDUCT AND AN EXCUSE FOR ABDICATING THE RESPONSIBILITY TO GOVERN - TYRANNY IS NOT GOVERNANCE .
THE PROJECTIONS WERE WRONG THE RESPONSES WERE WRONG - WE MUST GET OFF THE WRONG PATH - GOVERNMENTS MUST STOP TERRORIZING, ROBBING, MURDERING, AND TORMENTING THEIR CITIZENS AND INFRINGING ON THE BASIC FREEDOMS TO BE ALIVE, TO PROSPER AND TO CONTINUE TO BE WESTERNIZED CIVILIZATION
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