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ΤΣΙΠΡΙΣΤΑΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΙΣΤΑΝ ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ ΚΑΜΠΑΛΙΣΤΑΝ
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603 views • January 21, 2021
Σε αυτό το μεγάλο σχέδιο του ανεξέλεγκτου, μαζικού και πολυποίκιλλου αποικισμού της Ευρώπης και κυρίως της Ελλάδος δεν θα μπορούσαμε να μην παρατηρήσουμε πόσο καλά ενορχηστρωμένο είναι τόσο σε επίπεδο ατόμων όσο και βάθος χρόνων. Ο ένας λαγός μετά τον άλλο αναλαμβάνει τα ηνία και συνεχίζει το έργο που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κι αυτό το ευνοεί ο ιός.
Ένα έργο που έχει τραγικές συνέπειες σε πολλά επίπεδα, από την γενετική ανάμιξη των πληθυσμών, ως την καταστροφή κάθε κουλτούρας με σημαντικοτερη την Ελληνική και τους κινδύνους ασφαλείας. Παράλληλα όλα τα προηγούμενα χρόνια οι ελεγκτές της πληροφορίας είχαν καταστήσει σαφές ότι αυτό το θέμα δεν πρέπει να αγγίζεται γι’αυτό και χρησιμοποιούσαν τη λέξη ρατσιστής με τον ίδιο τρόπο που λένε τώρα τη λέξη αρνητής.
Όπως πάντα σε αυτό το μεγάλο πλάνο οι ρίζες πηγαίνουν βαθιά στο χρόνο και βλέποντας το έργο του κόμη Κούντενχοφ Καλέργκι ξετυλίγεται ένα μπαραζ συνδέσεων που δείχνουν πόσο επιμελώς η χώρα μας μπροστά στα μάτια μας έχει μπλεχτεί σε μια ακόμα τρομερή πλεκτάνη ξέρεις ποιανού.
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Όλοι οι σύνδεσμοι είναι εδώ
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γιατί κάτω δεν χωρούν
Nick Griffin blasts EU over European genocide
https://youtu.be/kmDuPccLON4
(Υπότιτλοι από εμένα)
Το 2015 μπήκαν στην Ελλάδα 804.465 μετανάστες -Από ποιες χώρες ήρθαν [λίστα]
https://www.iefimerida.gr/news/242582/2015-mpikan-stin-ellada-804465-metanastes-apo-poies-hores-irthan-lista
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΙΟ. ΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΑΟΣ "ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΟΥ"
https://youtu.be/Cj7Pwut7ipo?t=1168
Σε άτυπη καραντίνα οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στα νησιά
https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/235554_se-atypi-karantina-oi-prosfyges-kai-oi-metanastes-sta-nisia
Στο πόδι ο Ωρωπός για την άφιξη καραβιού με 700 πρόσφυγες, μετανάστες από τη Λέρο
https://www.ethnos.gr/ellada/93996_sto-podi-o-oropos-gia-tin-afixi-karabioy-me-700-prosfyges-metanastes-apo-ti-lero
Μηταράκης: Μεταφορά 2.000 προσφύγων στην ενδοχώρα εντός του μήνα
https://www.skai.gr/news/greece/mitarakis-metafora-2000-prosfygon-stin-endoxora-entos-tou
Φωτογραφίες ντοκουμέντο! Με lockdown KAI Ολονυχτία μεταφορά λαθρομεταναστών ΣTON δήμο Ελευσίνας το βράδυ της Πρωτοχρονιάς! ΣTA KATΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ!
http://www.oparlapipas.gr/2021/01/lockdown-kai-ton-ta-kat.html
Συγκέντρωση υπογραφών για την ακύρωση δημιουργίας HOT SPOT στο Φυλάκιο
https://pameevro.gr/Topika-Nea/ArtMID/505/ArticleID/6201/Sygkentrosh-ypografon-gia-thn-akurosh-dhmioyrgias-HOT-SPOT-sto-Fylakio
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού: Θα μας κτυπήσουν πισώπλατα στον Έβρο!
https://youtu.be/dn6StBNLGAQ
ΕΛΛΑΔΑ | Έβρος: Άμεση αντίδραση της Κυβέρνησης στην ανακοίνωση της ΕΑΑΣ - (11.1.2021)
https://youtu.be/wPZujcXHPo4
Νέες πόλεις αλλοδαπών σε Καβάλα & Ορεστιάδα
https://youtu.be/t1VBLdii1Os
Βίντεο-σοκ: Μια ολόκληρη πόλη μουσουλμάνων κατασκευάστηκε στην Λέσβο απέναντι από τα τουρκικά παράλια!
https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/esoteriki-asfaleia/952706_vinteo-sok-mia-olokliri-poli-moysoylmanon-kataskeyastike
Καταγγελία-Διαβατά Θεσσαλονίκης: Παράνομοι μετανάστες κινούνται ανεξέλεγκτα (ΒΙΝΤΕΟ)
https://focusfm.gr/kataggelia-diavata-thessalonikis-paranomoi-metanastes-kinoyntai-anexelegkta-vinteo/
Αλβανοί στον ΕΣ διατάζουν Έλληνες στρατιώτες; Έρευνα ΓΕΣ (ΒΙΝΤΕΟ)
https://www.defence-point.gr/news/alvanoi-ston-es-diatazoyn-ellines-stratiotes-ereyna-ges-vinteo
Υγειονομική-”βόμβα” οι λαθρομετανάστες- Σε καραντίνα η δομή φιλοξενίας στη Ριτσώνα – 20 τα κρούσματα….
https://voicenews.gr/ygionomiki-vomva-i-lathrometanastes-se-karantina-i-domi-filoxenias-sti-ritsona-20-ta-krousmata/
Στέλνουν επιλεγμένους λαθρομετανάστες με κορονοϊό οι Τούρκοι στην Ελλάδα; Προβληματίζουν τα τελευταία φαινόμενα
https://www.evros-news.gr/2020/08/24/%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84/
Κοροναϊός : Με lockdown «φλερτάρει» η Αττική μετά το ρεκόρ κρουσμάτων
https://www.tanea.gr/2020/09/22/greece/koronaios-me-lockdown-flertarei-i-attiki-meta-to-rekor-krousmaton/
Κικίλιας-Κορωνοϊός: Ανοίγουν ξενοδοχεία καραντίνας στην Αθήνα για νεαρούς ασυμπτωματικούς μετανάστες
https://www.iefimerida.gr/ellada/kikilias-koronoios-xenodoheia-karantinas-metanastes-athina
Μουσική στην αρχή
Dreamer by Hazy
https://soundcloud.com/hazy_music
Music provided by
https://www.plugnplaymusic.net
Ένα έργο που έχει τραγικές συνέπειες σε πολλά επίπεδα, από την γενετική ανάμιξη των πληθυσμών, ως την καταστροφή κάθε κουλτούρας με σημαντικοτερη την Ελληνική και τους κινδύνους ασφαλείας. Παράλληλα όλα τα προηγούμενα χρόνια οι ελεγκτές της πληροφορίας είχαν καταστήσει σαφές ότι αυτό το θέμα δεν πρέπει να αγγίζεται γι’αυτό και χρησιμοποιούσαν τη λέξη ρατσιστής με τον ίδιο τρόπο που λένε τώρα τη λέξη αρνητής.
Όπως πάντα σε αυτό το μεγάλο πλάνο οι ρίζες πηγαίνουν βαθιά στο χρόνο και βλέποντας το έργο του κόμη Κούντενχοφ Καλέργκι ξετυλίγεται ένα μπαραζ συνδέσεων που δείχνουν πόσο επιμελώς η χώρα μας μπροστά στα μάτια μας έχει μπλεχτεί σε μια ακόμα τρομερή πλεκτάνη ξέρεις ποιανού.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο:
https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv:
https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon:
https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe:
https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify:
https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Κανάλι telegram:
https://t.me/angelokar
Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω
https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Όλοι οι σύνδεσμοι είναι εδώ
https://angelokarageorgos.gr/tsipristan-mitsotakistan-elladistan-kabalistan
γιατί κάτω δεν χωρούν
Nick Griffin blasts EU over European genocide
https://youtu.be/kmDuPccLON4
(Υπότιτλοι από εμένα)
Το 2015 μπήκαν στην Ελλάδα 804.465 μετανάστες -Από ποιες χώρες ήρθαν [λίστα]
https://www.iefimerida.gr/news/242582/2015-mpikan-stin-ellada-804465-metanastes-apo-poies-hores-irthan-lista
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΙΟ. ΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΑΟΣ "ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΟΥ"
https://youtu.be/Cj7Pwut7ipo?t=1168
Σε άτυπη καραντίνα οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στα νησιά
https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/235554_se-atypi-karantina-oi-prosfyges-kai-oi-metanastes-sta-nisia
Στο πόδι ο Ωρωπός για την άφιξη καραβιού με 700 πρόσφυγες, μετανάστες από τη Λέρο
https://www.ethnos.gr/ellada/93996_sto-podi-o-oropos-gia-tin-afixi-karabioy-me-700-prosfyges-metanastes-apo-ti-lero
Μηταράκης: Μεταφορά 2.000 προσφύγων στην ενδοχώρα εντός του μήνα
https://www.skai.gr/news/greece/mitarakis-metafora-2000-prosfygon-stin-endoxora-entos-tou
Φωτογραφίες ντοκουμέντο! Με lockdown KAI Ολονυχτία μεταφορά λαθρομεταναστών ΣTON δήμο Ελευσίνας το βράδυ της Πρωτοχρονιάς! ΣTA KATΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ!
http://www.oparlapipas.gr/2021/01/lockdown-kai-ton-ta-kat.html
Συγκέντρωση υπογραφών για την ακύρωση δημιουργίας HOT SPOT στο Φυλάκιο
https://pameevro.gr/Topika-Nea/ArtMID/505/ArticleID/6201/Sygkentrosh-ypografon-gia-thn-akurosh-dhmioyrgias-HOT-SPOT-sto-Fylakio
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού: Θα μας κτυπήσουν πισώπλατα στον Έβρο!
https://youtu.be/dn6StBNLGAQ
ΕΛΛΑΔΑ | Έβρος: Άμεση αντίδραση της Κυβέρνησης στην ανακοίνωση της ΕΑΑΣ - (11.1.2021)
https://youtu.be/wPZujcXHPo4
Νέες πόλεις αλλοδαπών σε Καβάλα & Ορεστιάδα
https://youtu.be/t1VBLdii1Os
Βίντεο-σοκ: Μια ολόκληρη πόλη μουσουλμάνων κατασκευάστηκε στην Λέσβο απέναντι από τα τουρκικά παράλια!
https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/esoteriki-asfaleia/952706_vinteo-sok-mia-olokliri-poli-moysoylmanon-kataskeyastike
Καταγγελία-Διαβατά Θεσσαλονίκης: Παράνομοι μετανάστες κινούνται ανεξέλεγκτα (ΒΙΝΤΕΟ)
https://focusfm.gr/kataggelia-diavata-thessalonikis-paranomoi-metanastes-kinoyntai-anexelegkta-vinteo/
Αλβανοί στον ΕΣ διατάζουν Έλληνες στρατιώτες; Έρευνα ΓΕΣ (ΒΙΝΤΕΟ)
https://www.defence-point.gr/news/alvanoi-ston-es-diatazoyn-ellines-stratiotes-ereyna-ges-vinteo
Υγειονομική-”βόμβα” οι λαθρομετανάστες- Σε καραντίνα η δομή φιλοξενίας στη Ριτσώνα – 20 τα κρούσματα….
https://voicenews.gr/ygionomiki-vomva-i-lathrometanastes-se-karantina-i-domi-filoxenias-sti-ritsona-20-ta-krousmata/
Στέλνουν επιλεγμένους λαθρομετανάστες με κορονοϊό οι Τούρκοι στην Ελλάδα; Προβληματίζουν τα τελευταία φαινόμενα
https://www.evros-news.gr/2020/08/24/%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84/
Κοροναϊός : Με lockdown «φλερτάρει» η Αττική μετά το ρεκόρ κρουσμάτων
https://www.tanea.gr/2020/09/22/greece/koronaios-me-lockdown-flertarei-i-attiki-meta-to-rekor-krousmaton/
Κικίλιας-Κορωνοϊός: Ανοίγουν ξενοδοχεία καραντίνας στην Αθήνα για νεαρούς ασυμπτωματικούς μετανάστες
https://www.iefimerida.gr/ellada/kikilias-koronoios-xenodoheia-karantinas-metanastes-athina
Μουσική στην αρχή
Dreamer by Hazy
https://soundcloud.com/hazy_music
Music provided by
https://www.plugnplaymusic.net
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