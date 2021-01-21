BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

ΤΣΙΠΡΙΣΤΑΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΙΣΤΑΝ ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ ΚΑΜΠΑΛΙΣΤΑΝ
angelokarageorgos
angelokarageorgos
288 followers
Follow
9
Download MP3
Share
Report
603 views • January 21, 2021
Σε αυτό το μεγάλο σχέδιο του ανεξέλεγκτου, μαζικού και πολυποίκιλλου αποικισμού της Ευρώπης και κυρίως της Ελλάδος δεν θα μπορούσαμε να μην παρατηρήσουμε πόσο καλά ενορχηστρωμένο είναι τόσο σε επίπεδο ατόμων όσο και βάθος χρόνων. Ο ένας λαγός μετά τον άλλο αναλαμβάνει τα ηνία και συνεχίζει το έργο που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κι αυτό το ευνοεί ο ιός.

Ένα έργο που έχει τραγικές συνέπειες σε πολλά επίπεδα, από την γενετική ανάμιξη των πληθυσμών, ως την καταστροφή κάθε κουλτούρας με σημαντικοτερη την Ελληνική και τους κινδύνους ασφαλείας. Παράλληλα όλα τα προηγούμενα χρόνια οι ελεγκτές της πληροφορίας είχαν καταστήσει σαφές ότι αυτό το θέμα δεν πρέπει να αγγίζεται γι’αυτό και χρησιμοποιούσαν τη λέξη ρατσιστής με τον ίδιο τρόπο που λένε τώρα τη λέξη αρνητής.

Όπως πάντα σε αυτό το μεγάλο πλάνο οι ρίζες πηγαίνουν βαθιά στο χρόνο και βλέποντας το έργο του κόμη Κούντενχοφ Καλέργκι ξετυλίγεται ένα μπαραζ συνδέσεων που δείχνουν πόσο επιμελώς η χώρα μας μπροστά στα μάτια μας έχει μπλεχτεί σε μια ακόμα τρομερή πλεκτάνη ξέρεις ποιανού.

Για επικοινωνία: [email protected]

Iστολόγιο:
https://angelokarageorgos.gr

Κανάλι στο Lbry.tv:
https://open.lbry.com/@AngeloKar:6

Κανάλι Brighteon:
https://www.brighteon.com/channels/angelosbg

Λογαριασμός Mewe:
https://mewe.com/i/angelokarageorgos

Spotify:
https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ

Κανάλι telegram:
https://t.me/angelokar

Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω
https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/

Όλοι οι σύνδεσμοι είναι εδώ
https://angelokarageorgos.gr/tsipristan-mitsotakistan-elladistan-kabalistan
γιατί κάτω δεν χωρούν

Nick Griffin blasts EU over European genocide
https://youtu.be/kmDuPccLON4
(Υπότιτλοι από εμένα)

Το 2015 μπήκαν στην Ελλάδα 804.465 μετανάστες -Από ποιες χώρες ήρθαν [λίστα]
https://www.iefimerida.gr/news/242582/2015-mpikan-stin-ellada-804465-metanastes-apo-poies-hores-irthan-lista

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΙΟ. ΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΑΟΣ "ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΟΥ"
https://youtu.be/Cj7Pwut7ipo?t=1168

Σε άτυπη καραντίνα οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στα νησιά
https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/235554_se-atypi-karantina-oi-prosfyges-kai-oi-metanastes-sta-nisia

Στο πόδι ο Ωρωπός για την άφιξη καραβιού με 700 πρόσφυγες, μετανάστες από τη Λέρο
https://www.ethnos.gr/ellada/93996_sto-podi-o-oropos-gia-tin-afixi-karabioy-me-700-prosfyges-metanastes-apo-ti-lero

Μηταράκης: Μεταφορά 2.000 προσφύγων στην ενδοχώρα εντός του μήνα
https://www.skai.gr/news/greece/mitarakis-metafora-2000-prosfygon-stin-endoxora-entos-tou

Φωτογραφίες ντοκουμέντο! Με lockdown KAI Ολονυχτία μεταφορά λαθρομεταναστών ΣTON δήμο Ελευσίνας το βράδυ της Πρωτοχρονιάς! ΣTA KATΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ!
http://www.oparlapipas.gr/2021/01/lockdown-kai-ton-ta-kat.html

Συγκέντρωση υπογραφών για την ακύρωση δημιουργίας HOT SPOT στο Φυλάκιο
https://pameevro.gr/Topika-Nea/ArtMID/505/ArticleID/6201/Sygkentrosh-ypografon-gia-thn-akurosh-dhmioyrgias-HOT-SPOT-sto-Fylakio

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού: Θα μας κτυπήσουν πισώπλατα στον Έβρο!
https://youtu.be/dn6StBNLGAQ

ΕΛΛΑΔΑ | Έβρος: Άμεση αντίδραση της Κυβέρνησης στην ανακοίνωση της ΕΑΑΣ - (11.1.2021)
https://youtu.be/wPZujcXHPo4

Νέες πόλεις αλλοδαπών σε Καβάλα & Ορεστιάδα
https://youtu.be/t1VBLdii1Os

Βίντεο-σοκ: Μια ολόκληρη πόλη μουσουλμάνων κατασκευάστηκε στην Λέσβο απέναντι από τα τουρκικά παράλια!
https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/esoteriki-asfaleia/952706_vinteo-sok-mia-olokliri-poli-moysoylmanon-kataskeyastike

Καταγγελία-Διαβατά Θεσσαλονίκης: Παράνομοι μετανάστες κινούνται ανεξέλεγκτα (ΒΙΝΤΕΟ)
https://focusfm.gr/kataggelia-diavata-thessalonikis-paranomoi-metanastes-kinoyntai-anexelegkta-vinteo/

Αλβανοί στον ΕΣ διατάζουν Έλληνες στρατιώτες; Έρευνα ΓΕΣ (ΒΙΝΤΕΟ)
https://www.defence-point.gr/news/alvanoi-ston-es-diatazoyn-ellines-stratiotes-ereyna-ges-vinteo

Υγειονομική-”βόμβα” οι λαθρομετανάστες- Σε καραντίνα η δομή φιλοξενίας στη Ριτσώνα – 20 τα κρούσματα….
https://voicenews.gr/ygionomiki-vomva-i-lathrometanastes-se-karantina-i-domi-filoxenias-sti-ritsona-20-ta-krousmata/

Στέλνουν επιλεγμένους λαθρομετανάστες με κορονοϊό οι Τούρκοι στην Ελλάδα; Προβληματίζουν τα τελευταία φαινόμενα
https://www.evros-news.gr/2020/08/24/%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84/

Κοροναϊός : Με lockdown «φλερτάρει» η Αττική μετά το ρεκόρ κρουσμάτων
https://www.tanea.gr/2020/09/22/greece/koronaios-me-lockdown-flertarei-i-attiki-meta-to-rekor-krousmaton/

Κικίλιας-Κορωνοϊός: Ανοίγουν ξενοδοχεία καραντίνας στην Αθήνα για νεαρούς ασυμπτωματικούς μετανάστες
https://www.iefimerida.gr/ellada/kikilias-koronoios-xenodoheia-karantinas-metanastes-athina

Μουσική στην αρχή
Dreamer by Hazy
https://soundcloud.com/hazy_music

Music provided by
https://www.plugnplaymusic.net
Keywords
analysisconspiracyimmigrantskalergi
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
JD Vance Says U.S. Has &#8220;Decisively Won&#8221; Iran War in Some Ways as Midterms Near

JD Vance Says U.S. Has “Decisively Won” Iran War in Some Ways as Midterms Near

Garrison Vance
Trump Approval Rating Falls to Record Low; Republican Candidates Adjust Midterm Campaigns

Trump Approval Rating Falls to Record Low; Republican Candidates Adjust Midterm Campaigns

Douglas Harrington
State Department Says Over 300,000 Visas Revoked During Trump&#8217;s Second Term

State Department Says Over 300,000 Visas Revoked During Trump’s Second Term

Douglas Harrington
Social Security Administration Updates 42 Million Records in Largest Database Cleanup in Agency History

Social Security Administration Updates 42 Million Records in Largest Database Cleanup in Agency History

Douglas Harrington
Trump Rally Scrapped as GOP Candidates Weigh Being Seen With Him, Report Says

Trump Rally Scrapped as GOP Candidates Weigh Being Seen With Him, Report Says

Edison Reed
Israel on the Brink? CIA Report Warns of Internal Fractures Ahead of Crucial Elections

Israel on the Brink? CIA Report Warns of Internal Fractures Ahead of Crucial Elections

Chase Codewell
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy