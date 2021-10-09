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Charla sobre tecnologías emergentes de control mental - en Español - ¿La tecnología que utilizarían dentro de las vacunas?
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106 views • October 09, 2021
Charla sobre tecnologías emergentes de control mental en el mundo - traducida al Español
¿Es esta acaso la tecnología que utilizarían en las vacunas?
o simplemente parte del plan de control del nuevo orden mundial.
Sin lugar a dudas existe una relación estrecha entre esta tecnología y la confusión global en la que se encuentra sumido el mundo.
¿llegarán las corporaciones a controlarla por encima de los estados?
de cualquier manera no será bueno para la población cristiana del planeta.
¿Es esta acaso la tecnología que utilizarían en las vacunas?
o simplemente parte del plan de control del nuevo orden mundial.
Sin lugar a dudas existe una relación estrecha entre esta tecnología y la confusión global en la que se encuentra sumido el mundo.
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de cualquier manera no será bueno para la población cristiana del planeta.
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