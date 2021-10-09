Charla sobre tecnologías emergentes de control mental - en Español - ¿La tecnología que utilizarían dentro de las vacunas?

Charla sobre tecnologías emergentes de control mental en el mundo - traducida al Español



¿Es esta acaso la tecnología que utilizarían en las vacunas?

o simplemente parte del plan de control del nuevo orden mundial.

Sin lugar a dudas existe una relación estrecha entre esta tecnología y la confusión global en la que se encuentra sumido el mundo.



¿llegarán las corporaciones a controlarla por encima de los estados?

de cualquier manera no será bueno para la población cristiana del planeta.