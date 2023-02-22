Mark Passio y David Icke tocan temas de vital importancia y dan consejos para salir de la situación en la que nos encontramos y asegurarnos un futuro positivo:

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• Etapas del Trivium
• Trabajo de Auto-Observación (superar traumas y expandir consciencia)
• Los 4 principios básicos del Satanismo (egotismo, relativismo moral, darwinismo social y eugenesia)
• Amor y su definición (hacer lo que es correcto sin importar las consecuencias)
• Amor Propio
• Los medios de comunicación en la manipulación de la percepción.
• Los 3 tipos de personas (Cumplidores de ordenes, los que cooperan y los que tienen amor propio).
• La Solución: un juego de números
• Percepciones erróneas
• Bien y mal: una acción buena es la que no inicia daño a otro ser.
• La mentalidad “woke”
• Intimidación como arma de control
• Miedo y Valentía
• Ley Natural
• Dinámicas existentes y las que tienen que entrar el juego
(Subtitulado por Pandemonium)
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