Mark Passio y David Icke tocan temas de vital importancia y dan consejos para salir de la situación en la que nos encontramos y asegurarnos un futuro positivo:

• Etapas del Trivium



• Trabajo de Auto-Observación (superar traumas y expandir consciencia)



• Los 4 principios básicos del Satanismo (egotismo, relativismo moral, darwinismo social y eugenesia)



• Amor y su definición (hacer lo que es correcto sin importar las consecuencias)



• Amor Propio



• Los medios de comunicación en la manipulación de la percepción.



• Los 3 tipos de personas (Cumplidores de ordenes, los que cooperan y los que tienen amor propio).



• La Solución: un juego de números



• Percepciones erróneas



• Bien y mal: una acción buena es la que no inicia daño a otro ser.



• La mentalidad “woke”



• Intimidación como arma de control



• Miedo y Valentía



• Ley Natural



• Dinámicas existentes y las que tienen que entrar el juego



(Subtitulado por Pandemonium)



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