© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ο ΑΠΟΤΡΟΠΙΑΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΧΟΝΤΡΟΚΟΜΜΕΝΗΣ ΠΛΕΚΤΑΝΗΣ
Follow
16
Download MP3
Share
Report
1238 views • December 27, 2020
Πόσο καλύτερα θα μπορούσαν να γιορτάσουν από το να μας πουν ότι φέρανε τα πολύτιμα εμβόλια που τα συνόδευαν αστυνομικές δυνάμεις και τα φυλούσαν σαν κόρη οφθαλμού.
Βέβαια τα μέσα εξαπάτησης δεν μας έδειξαν την ίδια στιγμή πώς γιόρτασαν τα Χριστούγεννα στη Συρία οπότε νομίζω πως άξιζε τον κόπο να δούμε μερικές εικόνες.
Επίσης παρουσίασα ποιό είναι το επόμενο επίπεδο του click away που τώρα ξαφνικά υποτίθεται σκαρφίστηκαν. Πρόκειται για μια νέα τεχνολογία (ποιάς άλλης;) της Microsoft όπου με την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης ο κάθε χρήστης θα δημιουργεί και θα βλέπει ένα ψηφιακό αντίγραφο του το οποίο αφού γνωρίζει όλα τα προσωπικά στοιχεία του θα κάνει τις κατάλληλες προτάσεις ένδυσης…
Κι όλα αυτά δεν μας αφήνουν να ξεχάσουμε πως συμβαίνουν εξαιτίας μιας πανδημίας που τη χρονιά που εμφανίστηκε παιζόταν αν θα υπήρχαν περισσότεροι θάνατοι από την προηγούμενη ενώ έσβησε από το χάρτη τόσες άλλες θανατηφόρες ασθένειες.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Αφού απαγόρευσαν τα Κάλαντα... θα τα ακούσουν αλλοιώτικα... (βίντεο) http://koukfamily.blogspot.com/2020/12/blog-post_184.html
Syria: Zaitoun church holds Christmas tree-lighting ceremony https://youtu.be/UI5ey96__8M
Syria: Marmarita residents celebrate lighting up Christmas tree in St Peter"s Square https://youtu.be/zIBkLZa-IvI
Νύχτα Χριστουγέννων και το Ισραήλ βομβάρδισε τη Συρία..Βεβήλωση των Χριστουγέννων και της Εκεχειρίας. Βεβήλωση ”και του επί γης Ειρήνη” https://dimpenews.com/2020/12/25/%ce%bd%cf%8d%cf%87%cf%84%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%b3%ce%ad%ce%bd%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%cf%83%cf%81%ce%b1%ce%ae%ce%bb-%ce%b2%ce%bf%ce%bc/
H Kαλή Χρονιά από το υπoυργείου υγείας https://www.facebook.com/YpYgGR/photos/a.1325594164273424/1820804524752383/
Εμβόλιο: Έφτασε και ξεκινάμε! Όλο το σχέδιο για να νικηθεί ο εφιάλτης του κορονοϊού https://www.newsit.gr/ellada/emvolio-eftase-kai-ksekiname-olo-to-sxedio-gia-na-nikithei-o-efialtis-tou-koronoiou/3188782/
Questions over vaccine injection at UMC event https://youtu.be/WBBsQmnc8fI
Είμαστε ανοιχτά και θα σας περιμένουμε έτσι Έπρεπε να λένε όλοι οι επαγγελματίες της Ελλάδας. https://www.facebook.com/nikos.kiriakakisa/videos/10225236529002863/
Έτσι όλοι οι καταστηματάρχες έξω ωωωωωωω για τα Δικαιώματα μας...λέμε ΟΧΙ στην χούντα https://www.facebook.com/100024974284115/videos/814501619392307/
Γεωργιάδης: Το click away ήρθε για να μείνει - Είναι κέρδος για το μέλλον https://m.lifo.gr/now/greece/307456/georgiadis-to-click-away-irthe-gia-na-meinei-einai-kerdos-gia-to-mellon
Imagining personalized, interactive wardrobes https://www.microsoft.com/inculture/fashion/fia-london-digital-human-stylist/?ocid=AID3024021_QSG_481364
Deepfake Queen: 2020 Alternative Christmas Message https://youtu.be/IvY-Abd2FfM
The Queen's Christmas Speech 2020 | "Life must go on" https://youtu.be/8jgFR8HvYRQ
Marina Abramović’s The Life — the world’s first Mixed Reality performance artwork https://www.christies.com/features/Marina-Abramovic-The-Life-10193-3.aspx
BMC doctor with history of severe allergies says Moderna vaccine gave him the worst allergic reaction he’s had as an adult https://www.bostonglobe.com/2020/12/25/nation/bmc-doctor-with-history-severe-allergies-says-moderna-vaccine-gave-him-worst-allergic-reaction-hes-had-an-adult/
ΠΑΡΕΛΥΣΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ COVID-19 https://newtube.app/fake_pandemic/tiJz49z
Δ. Κούβελας πριν το εμβόλιο https://www.triklopodia.gr/wp-content/uploads/2020/12/20201224_135902.jpg
Δ. Κουβελας μετά το εμβόλιο https://www.triklopodia.gr/wp-content/uploads/2020/12/20201224_135141.jpg
Ο Θεσσαλονικιός που το 2019 συνάντησε τρεις φορές τον Τραμπ και δύο τον Πενς https://freesunday.gr/ellada/item/32763-o-thessalonikios-poy-to-2019-synanthse-treis-fores-ton-tramp-kai-dyo-ton-pens
Θα φρίξετε! Ποιος αποφασίζει για τα αίτια θανάτου!? https://www.facebook.com/watch/?v=199091528558580
Βέβαια τα μέσα εξαπάτησης δεν μας έδειξαν την ίδια στιγμή πώς γιόρτασαν τα Χριστούγεννα στη Συρία οπότε νομίζω πως άξιζε τον κόπο να δούμε μερικές εικόνες.
Επίσης παρουσίασα ποιό είναι το επόμενο επίπεδο του click away που τώρα ξαφνικά υποτίθεται σκαρφίστηκαν. Πρόκειται για μια νέα τεχνολογία (ποιάς άλλης;) της Microsoft όπου με την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης ο κάθε χρήστης θα δημιουργεί και θα βλέπει ένα ψηφιακό αντίγραφο του το οποίο αφού γνωρίζει όλα τα προσωπικά στοιχεία του θα κάνει τις κατάλληλες προτάσεις ένδυσης…
Κι όλα αυτά δεν μας αφήνουν να ξεχάσουμε πως συμβαίνουν εξαιτίας μιας πανδημίας που τη χρονιά που εμφανίστηκε παιζόταν αν θα υπήρχαν περισσότεροι θάνατοι από την προηγούμενη ενώ έσβησε από το χάρτη τόσες άλλες θανατηφόρες ασθένειες.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Αφού απαγόρευσαν τα Κάλαντα... θα τα ακούσουν αλλοιώτικα... (βίντεο) http://koukfamily.blogspot.com/2020/12/blog-post_184.html
Syria: Zaitoun church holds Christmas tree-lighting ceremony https://youtu.be/UI5ey96__8M
Syria: Marmarita residents celebrate lighting up Christmas tree in St Peter"s Square https://youtu.be/zIBkLZa-IvI
Νύχτα Χριστουγέννων και το Ισραήλ βομβάρδισε τη Συρία..Βεβήλωση των Χριστουγέννων και της Εκεχειρίας. Βεβήλωση ”και του επί γης Ειρήνη” https://dimpenews.com/2020/12/25/%ce%bd%cf%8d%cf%87%cf%84%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%b3%ce%ad%ce%bd%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%cf%83%cf%81%ce%b1%ce%ae%ce%bb-%ce%b2%ce%bf%ce%bc/
H Kαλή Χρονιά από το υπoυργείου υγείας https://www.facebook.com/YpYgGR/photos/a.1325594164273424/1820804524752383/
Εμβόλιο: Έφτασε και ξεκινάμε! Όλο το σχέδιο για να νικηθεί ο εφιάλτης του κορονοϊού https://www.newsit.gr/ellada/emvolio-eftase-kai-ksekiname-olo-to-sxedio-gia-na-nikithei-o-efialtis-tou-koronoiou/3188782/
Questions over vaccine injection at UMC event https://youtu.be/WBBsQmnc8fI
Είμαστε ανοιχτά και θα σας περιμένουμε έτσι Έπρεπε να λένε όλοι οι επαγγελματίες της Ελλάδας. https://www.facebook.com/nikos.kiriakakisa/videos/10225236529002863/
Έτσι όλοι οι καταστηματάρχες έξω ωωωωωωω για τα Δικαιώματα μας...λέμε ΟΧΙ στην χούντα https://www.facebook.com/100024974284115/videos/814501619392307/
Γεωργιάδης: Το click away ήρθε για να μείνει - Είναι κέρδος για το μέλλον https://m.lifo.gr/now/greece/307456/georgiadis-to-click-away-irthe-gia-na-meinei-einai-kerdos-gia-to-mellon
Imagining personalized, interactive wardrobes https://www.microsoft.com/inculture/fashion/fia-london-digital-human-stylist/?ocid=AID3024021_QSG_481364
Deepfake Queen: 2020 Alternative Christmas Message https://youtu.be/IvY-Abd2FfM
The Queen's Christmas Speech 2020 | "Life must go on" https://youtu.be/8jgFR8HvYRQ
Marina Abramović’s The Life — the world’s first Mixed Reality performance artwork https://www.christies.com/features/Marina-Abramovic-The-Life-10193-3.aspx
BMC doctor with history of severe allergies says Moderna vaccine gave him the worst allergic reaction he’s had as an adult https://www.bostonglobe.com/2020/12/25/nation/bmc-doctor-with-history-severe-allergies-says-moderna-vaccine-gave-him-worst-allergic-reaction-hes-had-an-adult/
ΠΑΡΕΛΥΣΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ COVID-19 https://newtube.app/fake_pandemic/tiJz49z
Δ. Κούβελας πριν το εμβόλιο https://www.triklopodia.gr/wp-content/uploads/2020/12/20201224_135902.jpg
Δ. Κουβελας μετά το εμβόλιο https://www.triklopodia.gr/wp-content/uploads/2020/12/20201224_135141.jpg
Ο Θεσσαλονικιός που το 2019 συνάντησε τρεις φορές τον Τραμπ και δύο τον Πενς https://freesunday.gr/ellada/item/32763-o-thessalonikios-poy-to-2019-synanthse-treis-fores-ton-tramp-kai-dyo-ton-pens
Θα φρίξετε! Ποιος αποφασίζει για τα αίτια θανάτου!? https://www.facebook.com/watch/?v=199091528558580
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.