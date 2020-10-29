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L'industrie 4.0 vient d'être annoncée aux Québécois
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3 views • October 29, 2020
C'est lors de sa mêlée de presse du mardi, 27 octobre 2020 que le premier ministre du Québec, François Legault a annoncé des plans concernant l'industrie 4.0, au Québec.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=1814
Au lieu de parler de la lutte au COVID, il a choisi de parler d'économie.
Et ce, même si SON GOUVERNEMENT a FERMÉ des pans entiers de l'économie québécoise depuis la mi-mars 2020 et qu'il persiste dans cette ligne, encore à ce jour.
Alors voilà, François Legault a parlé d'agriculture locale, d'industrie 4.0, de montée de l'IA, de requalification et d'électrification des transports mais voilà, le PM caquiste a soigneusement évité de dire que ce sont TOUS des projets inspirés d'organisations étrangères, comme l'ONU, le FEM et la firme de consultants McKinsey.
Ce qu'on constate, une fois de plus, c'est un agenda étranger qui est imposé aux Québécois.
Que ce soit bon ou non, il me semble important de consulter les Québécois, surtout à propos de l'industrie 4.0 qui pourrait changer un nombre important de paramètres dans le marché du travail.
Pour l'heure, ce serait une "équipe qui travaille en parallèle" qui "prépare la nouvelle économie" et les Québécois, eux, se font mettre devant des faits prétendument accomplis.
Dans mon "live", je vous explique ce que l'industrie 4.0 pourrait signifier pour les Québécois car le PM ne semble pas intéressé à aborder cet angle où cette révolution pourrait aller jusqu'à changer la nature-même de l'expérience de la vie humaine, selon le Forum économique mondial (FEM).
https://www.weforum.org/focus/fourth-industrial-revolution
--
Si vous croyez que mon travail est important:
https://paypal.me/logixca
https://donorbox.org/claude-gelinas
Par Interac: [email protected]
Q = "Ton nom" et R: "Claude"
Merci à tous d'être avec moi, dans ces moments de changement qu'il nous faut habiter et façonner à notre image, profondément humaine, dans tout ce que ça comporte de plus noble.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=1814
Au lieu de parler de la lutte au COVID, il a choisi de parler d'économie.
Et ce, même si SON GOUVERNEMENT a FERMÉ des pans entiers de l'économie québécoise depuis la mi-mars 2020 et qu'il persiste dans cette ligne, encore à ce jour.
Alors voilà, François Legault a parlé d'agriculture locale, d'industrie 4.0, de montée de l'IA, de requalification et d'électrification des transports mais voilà, le PM caquiste a soigneusement évité de dire que ce sont TOUS des projets inspirés d'organisations étrangères, comme l'ONU, le FEM et la firme de consultants McKinsey.
Ce qu'on constate, une fois de plus, c'est un agenda étranger qui est imposé aux Québécois.
Que ce soit bon ou non, il me semble important de consulter les Québécois, surtout à propos de l'industrie 4.0 qui pourrait changer un nombre important de paramètres dans le marché du travail.
Pour l'heure, ce serait une "équipe qui travaille en parallèle" qui "prépare la nouvelle économie" et les Québécois, eux, se font mettre devant des faits prétendument accomplis.
Dans mon "live", je vous explique ce que l'industrie 4.0 pourrait signifier pour les Québécois car le PM ne semble pas intéressé à aborder cet angle où cette révolution pourrait aller jusqu'à changer la nature-même de l'expérience de la vie humaine, selon le Forum économique mondial (FEM).
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